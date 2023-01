Une note d’analyste haussière donne aux fabricants de puces en difficulté un coup de pouce bien nécessaire. Voici notre point de vue

Barclays a publié lundi son aperçu des résultats du trimestre de décembre et ses perspectives pour 2023 qui étaient particulièrement optimistes pour nos participations dans les semi-conducteurs Qualcomm (QCOM), Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia (NVDA). À un niveau élevé, les analystes aiment les centres de données, les ordinateurs personnels et les combinés. Ils restent négatifs sur les marchés finaux de l’industrie/de l’automobile, des puces analogiques et des biens d’équipement pour semi-conducteurs. Malgré des perspectives plus positives, Barclays n’a pas tardé à souligner que ses estimations trimestrielles restent inférieures au consensus pour presque tous les noms de son univers de couverture, “même sans ralentissement macroéconomique”. Cela implique une quantité décente de conservatisme autour des révisions à la hausse. Pour un examen des différentes sous-industries au sein du parapluie plus large des semi-conducteurs, consultez notre guide de l’industrie . Plus précisément, les analystes ont considérablement relevé leur objectif de cours sur Nvidia à 250 dollars par action contre 170 dollars, tout en réitérant leur note de surpondération (achat). Ils ont mis à niveau les parts d’AMD et de Qualcomm en surpoids à partir d’un poids égal (achat en attente), avec des objectifs de prix passant respectivement de 85 $ à 70 $ et à 150 $ de 120 $. Les trois actions, qui ont été battues lors du terrible marché de l’année dernière, ont bondi de 6% à plus de 8% lors de la séance de négociation de lundi. Ces gains se sont ajoutés à leurs performances déjà exceptionnelles en 2023 alors que les investisseurs ont largement récupéré des actions technologiques battues pour commencer la nouvelle année. Le Nasdaq, où de nombreuses actions technologiques sont cotées, a bondi de près de 9 % par rapport à son niveau de 2022. Nvidia et AMD Le cloud les attentes en matière de dépenses d’investissement (capex) de l’industrie. Au cours de la seconde moitié de 2023, les analystes s’attendent à une accélération des dépenses d’investissement aux États-Unis “et potentiellement en Chine”. Spécifique à AMD, les analystes ont évoqué des investissements agressifs dans l’intelligence artificielle chez Meta Platforms (META), qui est également une holding du Club. Ils ont déclaré que la faible part d’AMD dans les dépenses Meta devrait augmenter grâce à l’architecture de Gênes et de Bergame du fabricant de puces “en 2H23 lorsque les dépenses META réaccéléreront”. NVDA AMD YTD mountain Nvidia (NVDA) contre performances AMD YTD Bénéficiant à la fois à AMD et à NVDA, les analystes ont cité l’IA générative, comme ChatGPT, le chatbot intelligent dans lequel le nom du club Microsoft (MSFT) vient d’investir des milliards de dollars supplémentaires. Ils ont déclaré que ChapGPT, créé par OpenAI, “semble être enfin une charge de travail d’IA avec de vraies applications”. Bien qu’il soit réticent à modéliser l’opportunité ultime, Barclays considère que ChapGPT soutient une mise à niveau vers des centres de données qui “gèrent les besoins en énergie plus élevés”. Rappelons qu’AMD prévoit de sortir sa puce CPU + GPU MI300 au cours de la seconde moitié de 2023, tandis que la puce Grace Hopper Superchip de Nvidia, également une offre CPU + GPU, devrait sortir à un moment donné au cours du premier semestre de l’année. Également favorables aux actions AMD, les analystes estiment que la surabondance des stocks de PC devrait atteindre un creux au cours du trimestre en cours. En langage informatique, CPU signifie unité centrale de traitement et GPU signifie unité de traitement graphique. Qualcomm Dans les puces pour combinés, où Qualcomm est fort, Barclays estime que l’espace des radiofréquences devrait s’améliorer en 2023. Alors qu’une autre, peut-être la dernière, réduction des estimations est probable pour le groupe et que les entreprises pourraient baisser, les analystes estiment qu’une telle perspective peut s’avérer être une opportunité d’achat car cela indiquerait un creux potentiel et une réinitialisation des attentes. QCOM YTD mountain Qualcomm (QCOM) YTD performance L’un des principaux moteurs de l’amélioration du marché final est que les vents contraires en Chine se sont transformés en vents arrière au second semestre. Les analystes favorisent Qualcomm pour son leadership clair dans les smartphones haut de gamme, qui, selon eux, contribuera à isoler l’entreprise d’une guerre des prix. Ils ont noté: “Il y a des défis importants pour Samsung pour revenir dans le haut de gamme technologiquement par rapport à QCOM et [they] Je pense même qu’il y a encore un risque pour les efforts d’Apple pour l’année prochaine.” Les inquiétudes concernant le nom du club Apple (AAPL) et ses efforts pour fabriquer ses propres puces ne sont pas actuellement modélisées dans les estimations de Barclays et pourraient être une source potentielle de hausse. Les analystes continuent de considérer les efforts de Qualcomm dans le secteur automobile, un pipeline important et à croissance rapide évalué pour la dernière fois à 30 milliards de dollars, et son exposition à l’Internet des objets (IoT) comme des moteurs de croissance à plus long terme malgré les vents contraires à court terme. pensez à l’avis de Barclays ? Évidemment, nous aimons voir une amélioration du marché final, ce qui peut signaler un creux dans les actions de semi-conducteurs. Cependant, nous ne sommes pas tout à fait tirés d’affaire, étant donné qu’il reste encore beaucoup d’incertitude sur le front macroéconomique et qu’il reste à voir à quel point le ralentissement de la Réserve fédérale est finalement conçu avec son cycle agressif de hausse des taux d’intérêt. ree. Était-il juste de vendre ces actions ? Oui et non, car nous avons vendu des actions à la fois supérieures aux niveaux actuels et inférieures dans les trois noms. C’est pourquoi nous n’agissons jamais rapidement en achetant ou en vendant des positions entières d’un seul coup, car l’environnement d’exploitation peut changer très rapidement et les directions des actions encore plus rapidement. Regrette-t-on les ventes les plus récentes ? Non, pour trois raisons. Premièrement, le recul est de 20/20 et le mieux qu’un investisseur puisse espérer faire est de prendre les meilleures décisions avec les données dont il dispose à ce moment-là. Deuxièmement, nous avons décidé de réduire notre exposition plus récemment en raison de craintes que les prochains résultats financiers ne soient très bien en deçà des attentes. Nous maintenons ce point de vue et notons à nouveau qu’une grande partie de l’optimisme des analystes de Barclays repose sur leur vision du second semestre 2023. Troisièmement, les ventes d’actions nous ont fourni les liquidités nécessaires pour prendre des positions que nous pensons être mises en place pour un meilleur premier semestre, dans des noms tels qu’Emerson Electric (EMR) et Caterpillar (CAT). En fin de compte, il s’agit de gérer l’exposition aux vents contraires à court terme tout en gardant à l’esprit le long terme et le fait que ces demi-finales restent des entreprises incroyables avec des moteurs de croissance importants. (Jim Cramer's Charitable Trust est long QCOM, AMD, NVDA, EMR, CAT. Voir ici pour une liste complète des actions.) 