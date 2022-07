Une nonne hostile interrompt une séance photo pour empêcher les mannequins de s’embrasser

Une vidéo d’une nonne séparant deux mannequins du baiser est devenue virale sur Internet. La scène s’est déroulée dans le quartier espagnol de Naples en Italie, où les mannequins Serena De Ferrari et Kyshan Wilson s’embrassaient dans une rue. La partie intéressante est que les femmes ne s’embrassaient pas au hasard mais posaient pour une séance photo pour le magazine Not Yet. Pourtant, même avec les caméras et l’équipe de production sur place, la vue des femmes s’embrassant a déplu à une religieuse catholique. Après avoir séparé les actrices, la religieuse âgée les a réprimandées pour leurs actions et a lâché quelques prières en italien. Respectant l’âge de la religieuse âgée et ses fermes convictions religieuses, les deux actrices n’ont rien dit et se sont contentées de rire de son mécontentement.

Regardez la vidéo ici :

La poignée Instagram officielle du Not Yet Magazine a partagé la vidéo de cet incident avec la légende, “Quand vous devenez viral mais pas pour quelque chose de bien.”

Un rapport du Times Now a déclaré que la maquilleuse du tournage a déclaré aux médias locaux après l’intervention inattendue que la religieuse avait initialement demandé à l’équipe de production si elle avait été à la messe ce matin-là.

« Nous étions dans les Quartieri Spagnoli, dans une ruelle, en train de faire un shooting pour un magazine avec les deux protagonistes de Mare Fuori comme modèles. Soudain, une religieuse est venue et nous a demandé si nous allions à la messe le matin », a déclaré Roberts Mastalia.

Elle a en outre ajouté que la religieuse accusait la jeune génération d’avoir propagé le coronavirus. Quand elle a remarqué que les deux mannequins s’embrassaient, elle est allée de l’avant pour intervenir.

La vidéo est d’abord devenue virale sur Reddit et a maintenant été téléchargée sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.