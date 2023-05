Une nonne dont le corps montre peu de décomposition depuis la mort de 2019 attire des centaines de personnes dans le Missouri rural

Des centaines de personnes ont afflué dans une petite ville du Missouri cette semaine et ont vu pour la dernière fois une religieuse noire dont le corps s’est à peine décomposé depuis 2019. Certains disent que c’est un signe de sainteté dans le catholicisme, tandis que d’autres disent que l’absence de décomposition n’est peut-être pas aussi rare que les gens pensent.

Sœur Wilhelmina Lancaster a été exhumée en avril, selon un communiqué des bénédictines de Marie, reine des apôtres, à Gower, Missouri.

Les religieuses se préparaient à l’ajout d’un sanctuaire Saint-Joseph, et cela impliquait « la réinhumation des restes de notre fondatrice bien-aimée, sœur Wilhelmine », indique le communiqué.

Lorsqu’ils ont exhumé Lancaster, on leur a dit de n’attendre que des ossements, puisqu’elle avait été enterrée dans un simple cercueil en bois sans aucun embaumement il y a quatre ans.

Au lieu de cela, ils ont découvert un corps intact et « un habit religieux parfaitement conservé », indique le communiqué. Les religieuses n’avaient pas l’intention de faire connaître la découverte, mais quelqu’un a publié publiquement un e-mail privé et « la nouvelle a commencé à se répandre comme une traînée de poudre ».

Les bénévoles et les forces de l’ordre locales ont aidé à gérer les foules dans la ville d’environ 1 800 personnes, car des gens sont venus de tout le pays pour voir et toucher le corps de Lancaster.

« C’était assez incroyable », a déclaré Samuel Dawson, qui est catholique et est venu de Kansas City avec son fils la semaine dernière. « C’était très calme. Juste très respectueux.

Dawson a déclaré qu’il y avait quelques centaines de personnes lors de sa visite et qu’il avait vu de nombreuses voitures de l’extérieur de l’État.

Les visiteurs étaient autorisés à la toucher, a déclaré Dawson, ajoutant que les religieuses « voulaient la rendre accessible au public … parce que dans la vraie vie, elle était toujours accessible aux gens ».

Le monastère a déclaré dans un communiqué que le corps de Lancaster serait placé lundi dans un sanctuaire en verre dans son église. Les visiteurs pourront toujours voir son corps et retirer de la terre de sa tombe, mais ils ne pourront pas la toucher.

Le diocèse de Kansas City-St. Joseph a également publié une déclaration.

« L’état de la dépouille de sœur Wilhelmina Lancaster a naturellement suscité un large intérêt et soulevé des questions importantes », a déclaré le diocèse. « En même temps, il est important de protéger l’intégrité de la dépouille mortelle de sœur Wilhelmina pour permettre une enquête approfondie. »

« L’incorruptibilité a été vérifiée dans le passé, mais c’est très rare. Il existe un processus bien établi pour poursuivre la cause de la sainteté, mais cela n’a pas encore été lancé dans ce cas », a ajouté le diocèse.

Les bénédictines de Marie, reine des apôtres, ont également déclaré que Lancaster n’avait pas encore atteint le minimum requis de cinq ans depuis la mort pour que le processus de sainteté commence.

Rebecca George, professeur d’anthropologie à l’Université Western Carolina en Caroline du Nord, a déclaré que l’absence de décomposition du corps n’était peut-être pas aussi rare que les gens s’y attendaient.

George a déclaré que la «momification» des corps non embaumés est courante dans les locaux de l’université et que les corps pourraient rester conservés pendant de nombreuses années, si cela était autorisé.

Les cercueils et les vêtements aident également à préserver les corps, a-t-elle déclaré.

« Généralement, lorsque nous enterrons des gens, nous ne les exhumons pas. Nous n’avons pas l’occasion de les regarder quelques années plus tard », a déclaré George. « Avec 100 ans, il ne restera peut-être plus rien. Mais quand vous n’avez que quelques années d’absence, ce n’est pas inattendu.

Trisha Ahmed est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Trisha Ahmed sur Twitter : @TrishaAhmed15.

Trisha Ahmed, Associated Press