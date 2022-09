Une nonne de 83 ans libérée 5 mois après son enlèvement en Afrique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une religieuse missionnaire de Louisiane âgée de 83 ans a été libérée près de cinq mois après avoir été enlevée de son lit au Burkina Faso, pays d’Afrique de l’Ouest, rapportent les agences de presse.

Une lettre envoyée aux Marianites de Sainte-Croix a déclaré que Sœur Suellen Tennyson était libre et entre les mains des États-Unis dans la capitale du Niger, Niamey, The Times-Picayune/The New Orleans Advocate signalé. Le journal a déclaré qu’il avait obtenu une copie de la lettre et que la responsable de la congrégation américaine de l’ordre, sœur Ann Lacour, avait confirmé la libération de Tennyson.

Un groupe “d’hommes armés non identifiés” a enlevé Tennyson de la congrégation des Marianites de la Sainte-Croix dans la nuit d’une paroisse de Yalgo entre les 4 et 5 avril et l’a emmenée dans un lieu inconnu, a déclaré l’archidiocèse, citant l’évêque Théophile Nare du diocèse de Kaya.

“Nous sommes reconnaissants à Dieu”, a déclaré mercredi l’archevêque de la Nouvelle-Orléans Gregory Aymond dans un message sur Facebook.

NONNE AMÉRICAINE, 83 ANS, ENLÈVÉE AU BURKINA FASO PAR DES HOMMES ARMÉS

Niamey est à environ 160 miles à l’ouest de Yalgo, la ville du Burkina Faso où vivait Tennyson. Elle travaillait au Burkina Faso depuis 2014.

Son enlèvement est survenu à un moment d’escalade de la violence et d’attaques djihadistes au Burkina Faso.

CHRISTIAN APP HALLOW ATTEINT LA MARQUE DE 100 MILLIONS DE PRIÈRES, DESSERT UN LARGE AUDIENCE DE CROYANTS

“Les forces d’opérations spéciales américaines ont sauvé un otage d’Afrique lors d’un raid cette semaine, a révélé mardi le chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley. L’identité de l’otage n’a pas été officiellement dévoilée, mais des rapports suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une religieuse catholique. de la région de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane”, Nouvelles militaires américaines signalé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Audrey Conklin de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.