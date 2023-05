Une noble tentative d’expliquer certaines des traditions et des comportements les plus étranges du rock – National

Le dernier mercredi d’août, les bons citoyens de Buñol, en Espagne, se rassemblent sur la place principale pour se lancer des tomates. Personne ne sait vraiment pourquoi non plus. Tout ce qui préoccupe la plupart des gens, c’est que c’est amusant de bombarder des amis et des étrangers avec des tomates, alors le festival La Tomatina est devenu une chose annuelle. (Pour mémoire, cela semble remonter à environ 1945, quand il y a eu une sorte de bagarre qui s’est transformée en jet de fruits et légumes.)

En parlant de lancer des objets : au Danemark, les célibataires de 25 ans sont aspergés de cannelle par leurs amis et leur famille le jour de la Saint-Valentin. Personne ne sait pourquoi autre que ça a toujours été une chose. Même chose avec les nouveau-nés jetés du temple Sri Saneswar de 50 pieds en Inde. Les tykes sont attrapés par des personnes tenant un grand tissu en dessous. C’est juste une tradition dont les origines et les buts ont disparu dans l’histoire.

La musique rock existe depuis assez longtemps pour avoir ses propres traditions et comportements inexplicables. Regardons quelques-uns.

L’histoire continue sous la publicité

Tenant des briquets en l’air lors de concerts

Nous avons tous assisté à un spectacle où, à un moment donné, les gens tiennent des briquets (et maintenant des téléphones portables) en l’air pendant le concert. D’où vient cela?

La réponse remonte au Toronto Rock’n’Roll Revival, un concert d’une journée qui s’est tenu au Varsity Stadium de Toronto le 13 septembre 1969. John Lennon a été un ajout de dernière minute à la programmation, décidant impétueusement de jouer son premier -jamais spectacle en dehors des Beatles. Lennon était nerveux au point d’être malade, alors MC Kim Fowley a exhorté la foule à créer une ambiance cool et paisible en sortant leurs allumettes et leurs briquets pour transformer le stade en un paysage aux chandelles.

Ça a marché. Lennon est sorti, a joué son set avec Yoko et le Plastic Ono Band, et est retourné au Royaume-Uni pour annoncer qu’il en avait fini avec les Beatles. Depuis, nous provoquons du feu (ou du moins de la lumière) lors de spectacles.

L’histoire continue sous la publicité

Le « Freebird! » Gars

Il y a de fortes chances que vous ayez assisté à un spectacle où quelqu’un insiste pour crier « Freebird! » comme une demande hautement inappropriée lors d’un spectacle non-Lynyrd Skynyrd. Pourquoi?

Blâmez Kevin Matthews, un DJ de la radio de Chicago qui avait un morceau de course où il encourageait ses auditeurs – connus sous le nom de Kevheads – à crier « Freebird » à n’importe quel concert, peu importe qui était sur scène. Et c’est ainsi que tout a commencé. L’Orchestre symphonique de Chicago, Florence Henderson (la mère de Le groupe Brady) et Jim Nabors ont tous dû supporter les exigences grâce à Kevheads. Vous pouvez encore entendre ces appels aujourd’hui pratiquement n’importe où, que ce soit lors d’une représentation de Maman Mia ou même à un match de hockey.

Bandes de tréma

Vous connaissez le genre : Mötley Crüe, Queensrÿche et, bien sûr, Motörhead. Les « points de roche », comme on les appelle parfois, sont d’origine suédoise et allemande et techniquement connus sous le nom de « diacritique », qui est un type d’accent. Pourquoi quelqu’un les utiliserait-il ? Parce qu’ils ont l’air cool, étrangers, gothiques et exotiques.

Pour autant que nous le sachions, le premier groupe à utiliser les trémas/points rock de cette manière était Blue Öyster Cult sans autre but que de s’amuser. Ils ont peut-être été inspirés par Amon Düül, un groupe psychédélique des années 60 qui était, en fait, très allemand. Nous pouvons également inclure le groupe de hardcore américain Hüsker Dü – sauf qu’ils utilisent correctement les trémas. « Hüsker Dü » est en fait suédois pour « Vous souvenez-vous? »

L’histoire continue sous la publicité

Cheveux longs pour les fans de rock masculin

Les cheveux longs chez les hommes sont passés de mode au fil des siècles et ont parfois été la cible de mépris. En 1842, le London Saturday Journal écrivait : « De nombreux vagabonds sont des musiciens, mais il ne s’ensuit pas que tous les musiciens soient des vagabonds. On attend des musiciens de nos jours qu’ils portent les cheveux longs comme un appendice à leur talent. Une longue chape contre les cheveux longs a suivi.

Avance rapide jusqu’aux années 1930, 1940 et 1950, lorsque les cheveux courts étaient culturellement imposés. Les hommes blancs qui ne gardaient pas les choses soignées étaient considérés comme tout, des efféminés aux subversifs en passant par les insalubres. Mais ensuite est arrivé le rock ‘n’ roll des années 1950 et ses attitudes rebelles, expressions de liberté personnelle et nouveaux styles de mode. Les cheveux longs signalaient l’appartenance d’un homme à la nouvelle contre-culture, au diable le recul de la société.

Après les Beatles et leurs vadrouilles, les tresses des hommes ont commencé à couler de plus en plus longtemps. Cela a continué jusqu’à la réaction punk du milieu des années 1970, lorsque les cheveux longs étaient considérés comme un attribut hippie démodé. Pourtant, les cheveux longs (ou du moins assez longs) chez les hommes continuent aujourd’hui, même si cela signifie des styles aussi malheureux que le mulet.

Coup de tête

À la mode maintenant NYC s’effondre sous le poids de ses gratte-ciel, selon une nouvelle étude

Avez-vous besoin d’un planificateur financier? Ce qu’il faut savoir avant de demander des conseils financiers

Toute émission de métal présente des membres de leur public secouant violemment la tête au rythme de la musique. Comment est-ce devenu une chose?

Ce n’est pas nouveau. Si nous remontons loin dans l’histoire de la musique, une activité similaire était associée à la musique islamique dans la tradition soufie. La musique Qawwali d’Inde, du Pakistan et d’Iran a également utilisé des mouvements de type headbanging. Les deux remontent à des siècles et sont liés à des fidèles tombant dans des états de transe.

L’histoire continue sous la publicité

Le headbanging moderne a peut-être commencé avec Jerry Lee Lewis et son habitude d’écarter les boucles de son visage alors qu’il martelait sur son piano. C’est devenu une sorte de signature, alors les fans ont commencé à l’imiter.

Peut-être pouvons-nous citer une tournée nord-américaine de Led Zeppelin en 1969 où des fans – en particulier des parieurs lors de certains spectacles à Boston pendant plusieurs nuits en janvier – ont été vus se cogner la tête sur scène au rythme de la musique.

En allant plus loin dans les années 1970, le même comportement a été observé lors des spectacles de Black Sabbath, des concerts d’AC/DC et des performances de Motörhead. En fait, Lemmy aimait s’attribuer le mérite du terme lui-même, disant qu’il était dérivé de la vue des gens « Motörheadbanging » lors de leurs concerts.

Stage de plongée

Il existe deux types de plongée par étapes. Le premier, c’est quand un artiste saute de la scène dans la foule. La seconde est lorsqu’un membre du public monte sur scène et replonge dans la foule. Commençons par le premier.

Le premier artiste de rock à sauter dans la foule aurait pu être Jim Morrison de The Doors, qui aurait décollé de la scène entre 1967 et 1969. Le premier plongeur de scène vraiment documenté doit être Iggy Pop, qui en faisait un pratique régulière lors de spectacles avec The Stooges en 1969.

L’histoire continue sous la publicité

En ce qui concerne les membres du public entrant dans l’acte, la première foule documentée participant à la plongée sur scène remonte au 8 août 1964, lorsque les fans sautaient de la scène lors d’un spectacle des Rolling Stones aux Pays-Bas. C’était il y a si longtemps que personne ne l’appelait encore « stage diving ».

Enfin, un mystère non résolu : les paroles spéciales de participation du public avec la version de Billy Idol de Mon Mony

Je ne peux pas les répéter ici, mais chaque fois que quelqu’un joue l’interprétation de Billy Idol de Tommy James Mon Mony, la foule éclatera avec un chant profane qui se poursuivra régulièrement tout au long de la chanson. Il y a de légères différences dans le chant en fonction de la géographie (l’Ontario est différent du Colorado, qui est différent du Texas, qui est séparé de ce qu’ils ont chanté au Royaume-Uni), mais personne n’a jamais compris. J’ai fait une étude sérieuse sur ce mème pré-internet mais je n’ai jamais pu trouver d’explication sur son origine ni sur la façon dont il s’est propagé dans le monde entier. J’ai même posé la question à Idol lui-même et il prétend n’en avoir aucune idée.

D’autres questions?

—

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

Abonnez-vous au podcast d’Alan sur l’histoire continue de la nouvelle musique maintenant sur Podcast Apple ou jeu de Google