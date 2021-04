Les jeunes du Myanmar luttent contre la suppression des informations de la junte militaire et la fermeture d’Internet en produisant un bulletin d’information imprimé clandestin.

Des dizaines de milliers de versions PDF ont été imprimées et distribuées secrètement dans les communautés de Yangon et de Mandalay, les deux plus grandes villes du pays.

Lynn Thant, ce n’est pas son vrai nom, est le rédacteur en chef du bulletin d’information qu’il a nommé Molotov, âgé de 30 ans.

«Même si l’un de nous est arrêté, il y a des jeunes qui continueront à produire le bulletin Molotov», dit Thant. « Même si l’un de nous est tué, quelqu’un d’autre viendra quand quelqu’un tombera. Ce bulletin Molotov continuera d’exister jusqu’à ce que la révolution réussisse. »

Depuis le coup d’État du 1er février, lorsque l’armée a évincé la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi et a pris le contrôle du pays, il y a eu des soulèvements massifs.

Le résultat a été des mesures de répression brutales en matière de sécurité avec plus de 700 morts parmi les civils.

Au moins 82 personnes ont été tuées vendredi à Bago, à environ 100 kilomètres au nord-est de Yangon, dans le plus grand total d’une journée pour une seule ville depuis le 14 mars. le nombre de morts à Bago augmentera à mesure que davantage de cas étaient vérifiés.