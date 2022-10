Une Néo-Zélandaise, qui a subi plusieurs chirurgies cardiaques, montre ses vieux organes

Une femme néo-zélandaise, qui a reçu un diagnostic de six malformations cardiaques différentes et a dû subir une greffe, a conservé son vieux cœur et son foie dans un sac en plastique. Dans une vidéo virale sur TikTok, Jessica Manning a montré son vieux cœur et son foie stockés dans un sac en plastique. La femme est née avec de multiples trous dans le cœur avec des valves qui fuient.

Tout au long de sa vie, elle a eu un total de cinq chirurgies à cœur ouvert, deux chirurgies de stimulateur cardiaque, une chirurgie pulmonaire d’urgence et une double transplantation cardiaque et hépatique combinée avec plus de 200 chirurgies mineures.

Top showsha vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=UCfTX3o1TyA” width=”424″ height=”238″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Ses multiples chirurgies l’ont amenée une insuffisance cardiaque à l’âge de 19 ans. Lorsque Jessica avait 22 ans, on lui a diagnostiqué une maladie du foie en raison de sa maladie cardiaque au fil du temps. Elle a subi une greffe de cœur et de foie à l’âge de 25 ans.

S’adressant à Truly, elle a expliqué qu’elle avait dû attendre un an pour l’intervention car elle était la première greffe de cœur et de foie à être effectuée sur quelqu’un né avec des problèmes cardiaques en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Jessica a dit qu’en Nouvelle-Zélande, en raison de croyances religieuses et culturelles, ils ont la possibilité de garder leur organe afin de pouvoir les enterrer avec nous à leur mort. “Ce que j’allais faire au départ, c’était de l’enterrer au nom de son donneur. Cependant, j’ai découvert que je pouvais l’utiliser pour les éduquer sur l’importance du don d’organes et sensibiliser le public aux maladies cardiaques », a-t-elle déclaré.

Jessica a partagé que le cœur d’une personne a la taille d’un poing, mais elle n’est née qu’avec un demi-cœur, donc son cœur devrait initialement être plus petit que son poing. Elle a expliqué qu’en raison de l’endommagement de son cœur, il était enflé et avait pris toute sa cavité thoracique.

Jessica pense qu’il est important d’éduquer les gens sur sa maladie et sur l’impact qu’elle peut avoir sur la vie d’une personne.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici