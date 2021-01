MADRID (AP) – Une tempête de neige persistante a recouvert de grandes parties de l’Espagne d’une quantité inhabituelle de neige samedi, tuant au moins quatre personnes et laissant des milliers de personnes piégées dans des voitures ou dans des gares et des aéroports qui ont suspendu tous les services.

L’agence météorologique nationale a rapporté qu’à 7 heures du matin, les chutes de neige à Madrid ont atteint un niveau jamais vu depuis un demi-siècle. Plus de 50 centimètres (20 pouces) de neige sont tombés dans la capitale espagnole, selon l’agence météorologique AEMET.

Les corps d’un homme et d’une femme ont été récupérés par les services d’urgence de la région d’Andalousie après que leur voiture ait été emportée par une rivière inondée près de la ville de Fuengirola. Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’un homme de 54 ans avait également été retrouvé mort à Madrid sous un gros tas de neige. Un sans-abri est mort d’hypothermie dans la ville de Saragosse, dans le nord du pays, a rapporté la police locale.

Plus de la moitié des provinces espagnoles sont restées sous alerte de temps violent pour la tempête Filomena samedi soir, sept d’entre elles au plus haut niveau d’alerte. À Madrid, les autorités ont déclenché une alerte rouge pour la première fois depuis l’adoption du système il y a quatre décennies et ont appelé l’armée à sauver les gens des véhicules piégés sur tout, des petites routes aux grands axes de circulation de la ville.

Sandra Morena, qui a été piégée vendredi soir alors qu’elle faisait la navette pour son quart de nuit en tant que garde de sécurité dans un centre commercial, est arrivée chez elle, à pied, après qu’une unité d’urgence de l’armée l’ait aidée samedi matin.

«Cela me prend habituellement 15 minutes, mais cette fois, il a été 12 heures de congélation, sans nourriture ni eau, pleurant avec d’autres personnes parce que nous ne savions pas comment nous allions sortir de là», a déclaré Morena, 22 ans.

«La neige peut être très belle, mais passer la nuit pris au piège dans une voiture à cause de cela n’est pas amusant», a-t-elle ajouté.

Samedi soir, les services de sécurité espagnols ont secouru toutes les personnes emprisonnées dans des véhicules – plus de 1 500, a déclaré le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska.

L’AEMET avait averti que certaines régions recevraient plus de 24 heures de chutes de neige continues en raison de l’étrange combinaison d’une masse d’air froid stagnante sur la péninsule ibérique et de l’arrivée de la tempête plus chaude Filomena du sud.

La tempête devrait être suivie d’une forte baisse des températures dans les prochains jours, a indiqué l’agence.

Le ministre des Transports, José Luis Ábalos, a averti que «la neige allait se transformer en glace et nous entrerions dans une situation peut-être plus dangereuse que celle que nous connaissons actuellement».

Il a ajouté que la priorité était d’aider ceux qui en avaient besoin mais aussi d’assurer la chaîne d’approvisionnement pour les produits alimentaires et autres produits de base.

«La tempête a dépassé les prévisions les plus pessimistes que nous ayons eues», a ajouté Ábalos.

L’aéroport international Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la principale porte d’entrée et de sortie d’Espagne, restera fermé au moins jusqu’à dimanche, a déclaré Ábalos, après que la tempête de neige ait battu les machines et les travailleurs essayant de garder les pistes exemptes de neige.

Tous les trains à destination et en provenance de Madrid, à la fois les itinéraires de banlieue et les trains de voyageurs longue distance, ainsi que les lignes ferroviaires entre le sud et le nord-est du pays, ont été suspendus, a déclaré l’opérateur ferroviaire Renfe.

La tempête avait provoqué de graves perturbations ou fermé plus de 650 routes, selon les autorités espagnoles de transit, qui ont exhorté les gens à rester à l’intérieur et à éviter tous les déplacements non essentiels.

Plus de 100 routes étaient encore impraticables près de 24 heures après que la tempête a commencé à déverser de la neige sur la partie centrale du pays.

Le gouvernement espagnol prévoit de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que l’expédition hebdomadaire du pays du vaccin contre le coronavirus BioNTech-Pfizer lundi puisse être distribuée aux autorités sanitaires régionales via des convois escortés par la police, a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Le temps hivernal a perturbé la ligue de football du pays, certaines équipes n’ayant pas pu se déplacer pour les matchs. Le match de samedi entre le leader du championnat espagnol Atlético Madrid et l’Athletic Bilbao a été reporté après que l’avion transportant l’équipe de Bilbao vendredi n’a pas pu atterrir dans la capitale et a dû faire demi-tour.

Les régions de Castilla La Mancha et de Madrid, qui comptent 8,6 millions de personnes au total, ont annoncé que les écoles seraient fermées au moins lundi et mardi.

Malgré les nombreuses branches et même les arbres entiers renversés par le poids de la neige, le blizzard a également produit des images surréalistes qui ont diverti de nombreux Madrilènes, dont quelques courageux skieurs et un homme sur un traîneau à chiens qui a été vu sur des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux.

Lucía Vallés, coach pour un club de ski de Madrid qui doit généralement voyager dans des montagnes lointaines avec ses clients, était ravie de voir les couches blanches de neige s’accumuler littéralement à sa porte.

«Je n’avais jamais imaginé cela, c’était un cadeau», a déclaré le joueur de 23 ans. «Mais je n’ai jamais eu autant de photographies de moi», a-t-elle ajouté en passant devant le bâtiment de la fin du XVIIIe siècle qui abrite le musée du Prado.

L’écrivain d’AP Joseph Wilson à Barcelone, en Espagne, a contribué à ce rapport.