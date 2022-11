Une neige dangereuse à effet de lac paralyse l’État de New York

BUFFALO, NY –

Une dangereuse tempête de neige à effet de lac a paralysé des parties de l’ouest et du nord de New York vendredi, déversant plus de 1,5 mètre à certains endroits et d’autres devraient tomber dans la nuit de samedi. La tempête a été blâmée pour la mort de deux personnes frappées lors du déneigement.

La gravité de la tempête variait considérablement en raison des particularités des tempêtes à effet de lac, qui sont causées par des vents glaciaux ramassant l’humidité des lacs plus chauds et déversant de la neige en bandes étroites.

Les résidents de certaines parties de Buffalo ont passé vendredi secoués par de la neige abondante, ponctuée de coups de tonnerre occasionnels, alors qu’à quelques kilomètres au nord, seuls quelques centimètres sont tombés et qu’il y avait des taches de ciel bleu.

Les chutes de neige les plus importantes se sont produites au sud de la ville. Le National Weather Service a signalé des totaux d’une seule journée de 3 pieds (1 mètre) dans de nombreux endroits le long de l’extrémité est du lac Érié, avec des bandes de précipitations plus fortes apportant 66 pouces (168 centimètres) dans la banlieue de Buffalo d’Orchard Park, 48 pouces ( 122 centimètres) à Elma et plus de 3 pieds à Hambourg, où des équipes de secours ont été appelées pour aider un résident dont la maison a cédé sous le poids.

Les écoles ont été fermées. Les gares Amtrak de Buffalo, Niagara Falls et Depew ont fermé jeudi et vendredi. De nombreux vols à destination et en provenance de l’aéroport international de Buffalo Niagara ont été annulés.

La tempête a été blâmée pour deux décès, a déclaré le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, tweetant qu’ils étaient “associés à des événements cardiaques liés à l’effort pendant le pelletage/le souffle de la neige”.

“Nous envoyons nos plus sincères condoléances et rappelons à tous que cette neige est très lourde et dangereuse”, a-t-il déclaré.

Vendredi après-midi, les chauffeurs de dépanneuse AAA avaient du mal à atteindre des dizaines de conducteurs bloqués qui ont défié les interdictions de voyager et les avis, a déclaré la porte-parole de l’association, Elizebeth Carey.

“Les équipes de l’AAA essayaient de joindre les personnes qui avaient appelé pour dire qu’elles étaient en panne ou bloquées ou qu’elles avaient quitté la route dans leur véhicule. … Beaucoup de nos chauffeurs de dépanneuse n’arrêtaient pas d’appeler en disant que “la police m’a renvoyée”, a-t-elle déclaré. Dans certains cas, des dépanneuses suivaient derrière des chargeuses enrôlées pour dégager la voie. L’AAA a transmis les emplacements des autres conducteurs à la police.

Avant même que la neige ne commence à tomber, la NFL a annoncé qu’elle déplacerait le match à domicile des Buffalo Bills contre les Browns de Cleveland du stade de l’équipe d’Orchard Park à Detroit.

Un jour plus tard, les Bills ont tweeté des photos du stade Highmark montrant le terrain de jeu et ses plus de 60 000 sièges pratiquement ensevelis sous la neige, et les prévisionnistes ont averti d’un pied supplémentaire ou plus d’ici dimanche.

Scott Fleetwood de West Seneca a capturé une vidéo de la foudre s’écrasant devant sa maison tout au long de la nuit, ainsi que de la neige enterrant rapidement les citrouilles sur son porche.

« Le ciel est blanc. … Tout est blanc. La seule chose que vous pouvez vraiment voir, c’est la maison de l’autre côté de la rue », a-t-il déclaré.

“Mon tiki bar est maintenant un igloo”, a-t-il ajouté.

Zaria Black de Buffalo a dégagé plusieurs centimètres de sa voiture vendredi matin alors qu’elle se préparait à aller travailler. L’employée d’Amazon s’attendait à être dehors une grande partie de la journée et était nerveuse à cause de l’état des routes.

“En ce moment, ça a l’air plutôt mauvais”, a-t-elle déclaré.

Avec de nombreuses voitures bloquées et abandonnées, le maire Byron Brown a exhorté les gens à rester en dehors des routes dans le sud de Buffalo durement touché, où des charrues supplémentaires de la ville et privées ont été déployées.

“Lorsque la neige tombe entre 3 et 4, 5 pouces à l’heure, vous ne pouvez pas la battre”, a-t-il averti les conducteurs lors d’une conférence de presse. “Tu vas rester coincé.”

Pendant ce temps, les rues du centre-ville et du nord de Buffalo avaient été dégagées mais étaient pratiquement vides de circulation vendredi après-midi. Le résident de Buffalo, David Munschauer, était bien conscient des scènes extrêmement contrastées alors qu’il se promenait.

“J’ai 68 ans et j’ai vécu dans cette ville probablement 60 sur 68, et cela m’étonne toujours”, a-t-il déclaré.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré jeudi l’état d’urgence pour certaines parties de l’ouest de New York, y compris les communautés situées le long des extrémités est du lac Érié et du lac Ontario. La déclaration couvre 11 comtés, tous les véhicules étant interdits d’un tronçon de l’Interstate 90.

«Je suis si fier des New-Yorkais de l’Ouest pour avoir répondu à notre appel à rester en dehors des routes la nuit dernière; c’était traître », a déclaré Hochul à la station de radio WBEN. “Et en conséquence, nous avons pu saler, nous avons pu dégager les routes mieux que nous ne l’aurions fait si elles avaient été remplies de trafic, et nous avons vraiment évité un grand nombre d’accidents.”

Catholic Health, qui exploite plusieurs établissements de soins de santé dans la zone de tempête, se prépare depuis des jours.

« Notre personnel s’est vraiment intensifié et les gens ont fait tout leur possible pour se rendre là où ils le pouvaient. Certains associés passent la nuit », a déclaré la porte-parole JoAnn Cavanaugh. “Nous nous sommes assurés que nos fournitures sont stockées – de la nourriture et des choses pour nos patients ainsi que pour nos associés.”

De fortes accumulations de neige ont également été signalées dans le nord de New York sur le bord est du lac Ontario et dans certaines parties du nord du Michigan. Certaines parties de la Pennsylvanie voyaient également des accumulations de neige à effet de lac.

Fort Drum, New York, près du lac Ontario, a vu 42 pouces, a rapporté vendredi le National Weather Service.

Dans le sud-ouest du Michigan, la police d’État a signalé un carambolage de 20 à 25 véhicules sur l’US 131 dans le comté de Kalamazoo. Aucun blessé grave n’a été signalé.

“Les routes sont toujours verglacées, boueuses, nous devons ralentir”, a déclaré la police sur Twitter.

Buffalo a l’expérience de tempêtes de neige dramatiques à effet de lac, à peine pires que celle qui a frappé en novembre 2014. Cette tempête épique a déversé 7 pieds (2 mètres) de neige sur certaines communautés en trois jours, effondrant les toits et piégeant les automobilistes dans plus de 100 véhicules sur un tronçon au bord du lac de la New York State Thruway.

L’infirmière autorisée Mary Ann Murphy s’est souvenue d’avoir marché à pied jusqu’à l’hôpital Mercy, son mari Steve à ses côtés, lors de la tempête de 2014. Le souvenir les a rendus particulièrement heureux qu’elle ait pu se rendre au travail en voiture vendredi, malgré environ 2 pieds de neige.

“Je l’ai juste tiré dans la rue dans mon petit SUV”, a déclaré Murphy, qui vit à environ un mile de l’hôpital de Buffalo. “J’étais juste ravi de ne pas avoir à marcher.”

La neige de vendredi a également rappelé à Bruce Leader la tempête de 2014, surnommée “Snow-vember”, qui, comme la tempête de cette semaine, a également laissé certaines parties de la région enterrées tandis que d’autres n’en ont vu que quelques centimètres.

“Je faisais des allers-retours pour aller travailler dans le comté de Niagara en me grattant la tête, du genre : ‘Qu’est-ce que c’est que tout ce brouhaha ? a-t-il dit à propos de l’événement de 2014. “Et là-bas, mes amis sont comme, ‘Voilà le brouhaha, m’envoyant des photos. Et ils faisaient la même chose ce matin.



Les journalistes d’Associated Press Alina Hartounian à Phoenix, John Wawrow à Buffalo et Ed White à Detroit ont contribué à ce rapport.