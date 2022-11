Une neige dangereuse à effet de lac paralyse l’État de New York

BUFFALO, NY –

Une énorme tempête a déversé plusieurs pieds de neige dans les zones entourant le lac Érié et le lac Ontario, causant au moins trois morts, forçant un match de la NFL à être déplacé et créant un embouteillage alors que les semi-remorques déviaient sur des routes plus petites pour éviter la fermeture d’une partie de l’Interstate 90 dans l’ouest de New York.

La tempête à effet de lac avait produit plus de 6 pieds de neige dans certaines régions samedi matin. La région métropolitaine de Buffalo a été particulièrement touchée, certaines zones au sud de la ville étant les plus durement touchées. Le front avait commencé à se déplacer vers le nord depuis Buffalo samedi, mais les prévisions prévoyaient plus de neige à l’approche de lundi.

Selon le National Weather Service, la banlieue d’Orchard Park, domicile des Buffalo Bills de la NFL, a rapporté 77 pouces (196 centimètres) tôt samedi. À environ 80 miles (129 kilomètres) au nord-est de la ville, la ville de Natural Bridge, près de la base de l’armée de Fort Drum, a signalé un peu moins de 6 pieds.

L’inondation a forcé la Ligue nationale de football à déplacer le match de dimanche entre les Bills et les Cleveland Browns à Detroit.

Le National Weather Service a prédit un ensoleillement partiel et une pause de la neige samedi à New York, mais pas pour longtemps.

“Plus tard dans la soirée et jusqu’au début de la semaine prochaine, nous nous attendons à une autre vague de neige à effet de lac pour une grande partie de l’ouest de New York”, a déclaré le météorologue du National Weather Service Zack Taylor à l’Associated Press. Taylor, basé à College Park, Maryland, a déclaré que cela pourrait produire jusqu’à 15 pouces (38 centimètres) de neige pour les zones proches du lac Érié et 2 pieds (61 centimètres) pour les zones proches du lac Ontario.

Dans la région de Buffalo, le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a tweeté que deux personnes sont décédées “associées à des événements cardiaques liés à l’effort pendant le pelletage/le soufflage de neige”. Une troisième personne – un conducteur de chasse-neige dans la ville de Hamlet, Indiana – a été tuée vendredi lorsque sa charrue a glissé du trottoir et s’est renversée, le département du shérif du comté de Starke. Hamlet est à environ 30 miles (48 kilomètres) du lac Michigan.

Dans d’autres tweets, Poloncarz a exprimé sa frustration face aux informations faisant état de camions bloqués sur des routes plus petites alors qu’ils tentaient de contourner le détour I-90. Une vidéo publiée en ligne montrait une file de camions reculés dans une rue d’Orchard Park.

La météo n’a pas dissuadé un couple de la région de Buffalo de se marier samedi, un an après leurs fiançailles. Robert Junge a déclaré que lui et sa fiancée Maria Szeglowski avaient décidé de se marier en novembre parce que Buffalo n’avait connu qu’une seule tempête majeure en novembre, il y a huit ans, depuis 2000.

Après que la tempête ait provoqué une interdiction de conduire qui a forcé leur salle de banquet à annuler, ils ont pivoté et ont décidé de tenir la cérémonie quand même et de reporter la réception le week-end prochain. Environ 100 des 180 invités attendus n’allaient pas se rendre à la cérémonie, a déclaré Junge.

“Nous essayons tous de regarder de manière positive”, a-t-il déclaré. « Cela va certainement faire de belles photos et vidéos.

“Je sais que cela ressemble à un boniment, mais je suis tellement excité d’épouser ma fiancée, je l’aime tellement, rien n’allait m’arrêter”, a-t-il ajouté. « Je n’ai besoin de personne pour être désolé. Nous y parviendrons.”

Les effets de la tempête variaient considérablement dans la région en raison des particularités des tempêtes à effet de lac, qui sont causées par des vents glaciaux ramassant l’humidité des lacs plus chauds et déversant de la neige en bandes étroites. Certaines régions de Buffalo ont été battues par la poudrerie et la neige abondante au large du lac Érié alors qu’à quelques kilomètres de là, les résidents n’avaient à faire face qu’à quelques centimètres.

La gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, a déployé environ 70 membres de la Garde nationale pour aider au déneigement dans certaines des zones les plus durement touchées.

Buffalo a l’expérience de tempêtes de neige dramatiques à effet de lac, peu pires que celle qui a frappé en novembre 2014. Cette tempête épique a déversé 7 pieds (2 mètres) de neige sur certaines communautés pendant trois jours, effondrant les toits et piégeant les automobilistes dans plus de 100 véhicules. sur un tronçon au bord du lac de la New York State Thruway.



