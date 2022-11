Une neige dangereuse à effet de lac frappe le nord de l’État de New York

BUFFALO, NY (AP) – Les résidents du nord de l’État de New York creusaient samedi matin après une dangereuse tempête de neige à effet de lac qui avait laissé tomber près de 6 pieds de neige dans certaines régions et causé trois morts.

La région métropolitaine de Buffalo a été particulièrement touchée, certaines régions au sud de la ville recevant plus de 5 pieds de neige tôt samedi. À environ 80 miles (129 kilomètres) au nord-est de la ville, la ville de Natural Bridge, près de la base de l’armée de Fort Drum, a signalé un peu moins de 6 pieds.

Le Service météorologique national a prédit un ensoleillement partiel dans certaines régions, mais davantage d’averses de neige jusqu’à dimanche soir avant de se mélanger à la pluie d’ici lundi.

L’inondation a forcé la Ligue nationale de football à déplacer le match de dimanche entre les Bills de Buffalo et les Browns de Cleveland à Detroit depuis le stade des Bills dans la banlieue de Buffalo à Orchard Park.

Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a tweeté que deux personnes sont décédées “associées à des événements cardiaques liés à l’effort pendant le pelletage/le soufflage de neige”. Une troisième personne – un conducteur de chasse-neige dans la ville de Hamlet, Indiana – a été tuée vendredi lorsque sa charrue a glissé du trottoir et s’est renversée, le département du shérif du comté de Starke. Hamlet est à environ 30 miles (48 kilomètres) du lac Michigan.

Les effets de la tempête variaient considérablement dans la région en raison des particularités des tempêtes à effet de lac, qui sont causées par des vents glaciaux ramassant l’humidité des lacs plus chauds et déversant de la neige en bandes étroites. Certaines régions de Buffalo ont été battues par la poudrerie et la neige abondante au large du lac Érié alors qu’à quelques kilomètres de là, les résidents n’avaient à faire face qu’à quelques centimètres.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré jeudi l’état d’urgence pour certaines parties de l’ouest de New York, y compris les communautés situées le long des extrémités est du lac Érié et du lac Ontario. La déclaration couvre 11 comtés, tous les véhicules étant interdits d’un tronçon de l’Interstate 90.

Buffalo a l’expérience de tempêtes de neige dramatiques à effet de lac, à peine pires que celle qui a frappé en novembre 2014. Cette tempête épique a déversé 7 pieds (2 mètres) de neige sur certaines communautés pendant trois jours, effondrant les toits et piégeant les automobilistes dans plus de 100 véhicules. sur un tronçon au bord du lac de la New York State Thruway.

Carolyn Thompson, l’Associated Press