Une Néerlandaise en bonne santé décède par suicide assisté à 29 ans

Un jeune Une Néerlandaise a finalement réalisé son souhait tragique : mourir par suicide assisté.

La vie de Zoraya ter Beek, 29 ans, a été interrompue la semaine dernière après avoir attendu trois ans l’approbation finale de son euthanasie, qui est légale aux Pays-Bas si la patiente est considérée comme faire l’expérience « des souffrances insupportables sans perspective d’amélioration ».

Ter Beek a reçu un diagnostic d’autisme à l’âge de 21 ans et, à 22 ans, elle portait une étiquette « Ne pas réanimer » autour du cou, La Presse Libre a rapporté. Elle aurait espéré mettre fin à ses jours depuis qu’elle était enfant, car elle avait été victime d’intimidation en grandissant et avait souvent l’impression de ne pas s’intégrer.

« Pour moi, l’autisme est le problème majeur de ma vie », a déclaré Ter Beek au Free Press. « C’est ce qui me dérange le plus. »

Même si Ter Beek était en bonne santé physique, elle luttait contre une maladie mentale : dépression, anxiété et trouble de la personnalité non précisé, a rapporté The Free Press. À l’école, elle s’habillait en gothique pour éloigner les intimidateurs et paraître plus effrayante.

« Tout le look noir me paraissait correct, parce que c’est ce que je ressentais à l’intérieur », a-t-elle déclaré.

Ter Beek vivait avec son petit ami Stein, un programmeur informatique de 10 ans, mais ses parents n’approuvaient pas la différence d’âge. Elle était séparée de sa mère et de ses trois sœurs aînées depuis six ans, tandis que son père est décédé d’un cancer l’année dernière.

Stein s’inquiétait pour Ter Beek et l’encourageait à se faire soigner. Elle a donc essayé diverses choses pour traiter sa maladie mentale, notamment 33 cycles de thérapie par électrochocs, au cours desquels des courants électriques secouent le cerveau. Mais après son dernier traitement en août 2020, son psychiatre lui a dit : « Nous ne pouvons plus rien faire pour toi. Ça ne s’améliorera jamais. »

« Après avoir entendu cela, nous savions tous ce que cela signifiait », avait déclaré Ter Beek, renforçant ainsi sa décision de postuler aux Pays-Bas. Centre d’expertise en euthanasie en décembre 2020. « J’ai toujours été très clair : si ça ne s’améliore pas, je ne peux pas faire ça. »

« Mes amis et mon système de soutien, nous l’avons vraiment fait ensemble », avait-elle déclaré au Free Press. Ter Beek se considérait comme une ambassadrice du programme néerlandais d’euthanasie et estimait qu’il existait un protocole approprié pour empêcher les abus du système.

« Nous avons cette loi depuis plus de 20 ans », avait-elle déclaré au média. « Il y a des règles très strictes et c’est vraiment sûr. »

Ter Beek s’est opposé à ce que les « kits de suicide » soient largement disponibles pour ceux qui attendent ou se sont vu refuser une euthanasie sanctionnée par l’État et n’a pas soutenu une mise à jour de la loi qui permettrait à ceux qui recherchent un suicide assisté sans intervention médicale préalable ou l’approbation de l’État, avait-elle déclaré à The Free Press.

« Je suis pro-mort. Mais nous devons faire attention à protéger les personnes qui souffrent de psychose ou de dépression et qui ne pensent pas correctement », a déclaré Ter Beek. « Si vous suivez la voie des kits suicide, vous ne savez pas si quelqu’un, peut-être avec l’aide appropriée, aurait pu choisir de vivre. »

Le suicide lié à la maladie mentale est en augmentation, a rapporté The Free Press. En 2010, seuls deux cas de suicide médicalement assisté impliquant des souffrances psychiatriques ont été enregistrés, contre 138 en 2023.

Ter Beek disposait d’un plan de secours au cas où sa candidature n’obtiendrait pas l’approbation finale. Elle prévoyait d’utiliser un kit suicide qu’elle avait obtenu auprès de Quitter l’international , qui milite pour la légalisation de l’euthanasie volontaire. Mais elle n’a finalement pas eu besoin d’utiliser son « plan d’évasion », comme elle l’appelait.

« Zoraya est décédée aujourd’hui à 13h25. Ou comme elle l’a vu elle-même : elle s’est endormie », dit un ami posté sur X le 22 mai.