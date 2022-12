Une native du Pérou lance “Miss Sara’s Music Room” sur les réseaux sociaux – Shaw Local

Bien avant de devenir soprano et de chanter des numéros de Verdi et Bizet, la péruvienne Sara Ptak aimait chanter avec des émissions de télévision pour enfants et était une grande fan de Raffi.

Ptak vit maintenant à Brooklyn, New York, où elle enseigne et chante professionnellement. Elle a également réalisé un rêve de toute une vie en lançant une émission musicale pour enfants, “Miss Sara’s Music Room”, sur les plateformes de médias sociaux YouTube, Instagram et Tik Tok.

Ptak a enregistré six épisodes complets de “Miss Sara’s Music Room”, ainsi que plusieurs vidéoclips autonomes, mais elle et ses partenaires créatifs ont été satisfaits des premiers retours. L’un des épisodes les plus regardés a attiré 66 000 vues sur YouTube, où elle compte 400 abonnés.

“Nous sommes relativement nouveaux, donc nous continuons à faire passer le mot, mais nous sommes très excités par le nombre de téléspectateurs”, a déclaré Ptak. “Nous prévoyons d’avoir du nouveau contenu tous les jeudis dans un avenir prévisible.”

Le prochain arrêt (espère-t-elle) sera le réseau ou la télévision par câble. Originaire du Pérou, Sara Ptak est une chanteuse professionnelle et professeur de musique qui a lancé une émission de musique pour enfants, “Miss Sara’s Music Room”, sur les plateformes de médias sociaux YouTube, Instagram et Tik Tok. (photo soumise/Sara Ptak)

Ptak, fille de Mark Ptak et Ann Leydon-Pate, est une musicienne accomplie qui a remporté une place au très compétitif Interlochen Center for the Arts, puis une bourse au conservatoire de musique de l’Université DePaul. Elle a ensuite obtenu une maîtrise à l’Université McGill à Montréal et chante professionnellement depuis 2009.

Enregistrer une émission pour enfants peut sembler un départ pour un chanteur d’opéra qui a récemment réinterprété Schumann devant un public new-yorkais en direct, mais Ptak a déclaré que le changement s’était fait naturellement. Elle avait ces dernières années composé de la musique pour enfants pour la salle de classe et enregistré des cours de musique virtuels pendant la pandémie.

L’idée d’enregistrer une émission est née alors qu’elle gardait le fils d’un ami. Elle et l’enfant ont parcouru les plateformes de médias sociaux et ont trouvé plusieurs artistes pour enfants qui ont téléchargé leurs chansons.

“Cela semble être une explosion totale”, se souvient Ptak avoir pensé.

Sara Ptak (photo envoyée)

Grâce à ses cercles professionnels, elle a pu trouver des partenaires créatifs. Un diplômé de l’Université de New York a fabriqué et exploite une marionnette, Max, le partenaire à l’écran de Ptak. Popcorn for Dinner Productions s’est occupé d’autres aspects techniques, y compris la conception des décors.

“Ce fut un partenariat incroyable”, a déclaré Ptak. “Ils ont construit ces décors incroyables et réalisé des animations incroyables.”

Ptak a déclaré que sa deuxième saison était en cours de planification et qu’elle poursuivait activement un contrat télévisé.

« Ça a été génial. Je suis assez nouveau dans ce domaine, mais cela ressemble à un vieux chapeau.