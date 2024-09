Une nation, une élection : le programme Une nation, une élection sera mis en œuvre dans le cadre du mandat actuel du gouvernement NDA : Sources

Le gouvernement NDA dirigé par le BJP mettra en œuvre le principe « une nation, une élection » au cours de son mandat actuel, ont indiqué des sources, qui se montrent confiantes que la mesure de réforme recevra le soutien de tous les partis. Alors que le troisième mandat du gouvernement NDA dirigé par le Premier ministre Narendra Modi Après 100 jours au pouvoir, les sources ont indiqué que la cohésion au sein de l’alliance au pouvoir se poursuivra pour le reste du mandat.

« Cela sera certainement mis en œuvre au cours de ce mandat. Ce sera une réalité », a déclaré une source, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Dans son discours du Jour de l’Indépendance le mois dernier, le Premier ministre a vivement plaidé en faveur du principe « une nation, une élection », affirmant que les sondages fréquents créaient des obstacles au progrès du pays.

« La nation doit se mobiliser pour ‘une nation, une élection’ », avait déclaré Modi dans son discours depuis les remparts du Fort Rouge.

Le Premier ministre a exhorté les partis politiques « depuis le Fort Rouge et avec le drapeau tricolore national comme témoin à assurer le progrès de la nation ».



Il a également demandé aux partis de veiller à ce que les ressources nationales soient utilisées pour le citoyen ordinaire et a déclaré : « Nous devons nous mobiliser pour réaliser le rêve d’une nation, une élection ». « Une nation, une élection » est l’une des promesses clés faites par le BJP dans son manifeste pour les élections au Lok Sabha. En mars de cette année, un panel de haut niveau dirigé par l’ancien président Ram Nath Kovind a recommandé des élections simultanées pour le Lok Sabha et les assemblées d’État comme première étape, suivies de scrutins synchronisés au niveau des collectivités locales dans les 100 jours.

Par ailleurs, la Commission du droit est susceptible de recommander la tenue d’élections simultanées pour les trois niveaux de gouvernement – Lok Sabha, les assemblées d’État et les organismes locaux comme les municipalités et les panchayats – à partir de 2029 et une disposition pour un gouvernement d’unité dans des cas comme la Chambre sans majorité ou la motion de censure.

Le panel Kovind n’a pas précisé de période pour le déroulement des sondages simultanés.

Il a proposé la création d’un « groupe de mise en œuvre » pour examiner la mise en œuvre des recommandations du panel.

Le panel a recommandé pas moins de 18 amendements constitutionnels, dont la plupart ne nécessiteront pas la ratification des assemblées des États.

Toutefois, cela nécessiterait certains projets de loi d’amendement de la Constitution qui devraient être adoptés par le Parlement.