Une nation sud-américaine veut rejoindre les BRICS — RT World News

La Bolivie veut favoriser les liens avec les économies émergentes et aller vers un développement durable, a expliqué son ministre des Affaires étrangères

La liste sans cesse croissante des nations prêtes à entrer dans le bloc économique des BRICS comprend désormais la Bolivie, selon le ministre des Affaires étrangères Rogelio Mayta.

Écrivant sur Twitter (rebaptisé « X ») lundi, le ministre a déclaré que sa nation assisterait au sommet du bloc – composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud – à Johannesburg prévu pour le 22 août. 24, et que le président bolivien Luis Arce présentera sa vision du futur développement économique et social du pays lors de la réunion.

« Nous voulons également vous informer que le 12 juin 2023, le président Arce a officiellement communiqué la volonté de la Bolivie de rejoindre le groupe », a déclaré Mayta, expliquant que son pays souhaitait évoluer vers un développement durable et inclusif et renforcer la coopération avec les économies émergentes.

Il a déclaré que la Bolivie avait discuté de la question avec les cinq membres du bloc. « Nous savons que c’est un long processus, mais nous sommes sur la bonne voie, nous travaillons dur pour le pays », a écrit le ministre des Affaires étrangères.















En juin, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que près de 20 pays étaient disposés à rejoindre les BRICS, le décrivant comme un signe du rôle accru du bloc sur la scène internationale, tandis qu’Anil Sooklal, l’ambassadeur itinérant d’Afrique du Sud, a mis le nombre à plus de 40 ans.

L’Argentine, l’Iran et l’Algérie faisaient partie des pays qui ont officiellement demandé à rejoindre les BRICS en 2022, suivis cette année par l’Égypte, le Bangladesh et l’Éthiopie. Fin juin, Business Standard a rapporté que les BRICS pourraient accepter d’admettre un total de cinq pays dans le bloc lors du sommet de Johannesburg, dont l’Arabie saoudite, l’Indonésie, les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Argentine.

Les BRICS, qui ont commencé comme un club informel d’économies émergentes non occidentales, représentent aujourd’hui plus de 40 % de la population mondiale et près d’un quart du PIB mondial.