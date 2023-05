Une nation solitaire : la notion de « façon américaine » a-t-elle favorisé l’isolement à travers l’histoire ?

NEW YORK (AP) – À la fin de « The Searchers », l’un des westerns les plus célèbres de John Wayne, une fille kidnappée a été sauvée et une famille réunie. Au fur et à mesure que la musique de clôture monte, le personnage de Wayne regarde autour de lui ses proches – des gens qui ont d’autres personnes sur qui s’appuyer – puis s’éloigne vers l’horizon poussiéreux de l’ouest du Texas, solitaire et seul.

C’est un exemple classique d’un grand conte américain fondamental – celui d’une nation construite sur des notions d’individualisme, une histoire dominée par les hommes remplie de solitaires et d ‘ »individualistes robustes » qui aspirent, font ce qui doit être fait, partent dans le coucher de soleil et comme ça.

En réalité, la solitude en Amérique peut être mortelle. Ce mois-ci, le chirurgien général des États-Unis, Vivek Murthy, l’a déclarée une épidémie américaine, affirmant qu’elle a un impact aussi mortel que le tabagisme sur la population des États-Unis. « Des millions de personnes en Amérique luttent dans l’ombre », a-t-il dit, « et ce n’est pas bien. »

Il a cité quelques forces puissantes : le dépérissement progressif des institutions de longue date, la diminution de l’engagement avec les églises, les liens effilochés des familles élargies. Lorsque vous ajoutez des facteurs de stress récents – la montée des médias sociaux et de la vie virtuelle, la polarisation post-11 septembre et la façon dont COVID-19 a interrompu l’existence – le défi devient encore plus difficile.

Les gens sont seuls dans le monde entier. Mais dès le début du XIXe siècle, lorsque le mot « solitude » a commencé à être utilisé dans son contexte actuel dans la vie américaine, certains se posaient déjà la question : les contours de la société américaine – cet accent mis sur l’individualisme, cet étalement en toute impunité sur un vaste paysage parfois démesuré – favoriser l’isolement et l’aliénation ?

Ou est-ce, comme d’autres morceaux de l’histoire américaine, une prémisse fondée sur des mythes ?

___

Alexis de Tocqueville, observant le pays comme un étranger en écrivant « La démocratie en Amérique » au milieu des années 1800, s’est demandé si, « à mesure que les conditions sociales deviennent plus égales », les Américains et les gens comme eux seraient enclins à rejeter les pièges de la communauté profonde qui avaient imprégné les aristocraties de l’Ancien Monde pendant des siècles.

« Ils acquièrent l’habitude de se considérer toujours seuls, et ils sont enclins à s’imaginer que tout leur destin est entre leurs mains », écrit-il. « Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses ancêtres, mais elle… le rejette à jamais sur lui seul, et menace à la longue de l’enfermer tout entier dans la solitude de son propre cœur.

Cela a été un fil conducteur dans la façon dont les Américains se perçoivent. À l’époque d’avant la démocratie, pour le meilleur et pour le pire, « les gens n’étaient pas seuls. Ils étaient liés dans un réseau de relations. Et dans de nombreux pays, c’est plus vrai qu’aux États-Unis », déclare Colin Woodard, directeur du Nationhood Lab au Pell Center for International Relations and Public Policy.

« Il y a cette idée que sortir dans ces vastes espaces et se connecter avec la nature sauvage et échapper au passé était précisément ce qui a fait de nous des Américains », dit Woodard.

Pourtant, de nombreux mythes frontaliers ignorent l’importance de la communauté dans l’établissement et la croissance de la nation. Certaines des plus grandes histoires de coopération – la montée des organisations municipales et des syndicats, les programmes du New Deal qui ont aidé de nombreux Américains à sortir de la dépression dans les années 1930, les efforts de guerre de la guerre civile à la Seconde Guerre mondiale – se perdent parfois dans le ferveur pour les histoires d’individualisme axées sur les personnages.

Ces omissions perdurent. Alimentée en partie par la méfiance pandémique, une tension des derniers jours de sentiment individuel sur la communauté souvent associée à des invocations de liberté et de liberté occupe une part importante de la conversation nationale ces jours-ci – au point où le plaidoyer sur la pensée communautaire est parfois rencontré avec accusations de socialisme.

Cependant, ne condamnons pas les Américains à être les héritiers d’un gène de solitude intégré. Une nouvelle génération insiste pour que la santé mentale fasse partie de la conversation nationale, et de nombreuses voix – parmi lesquelles des femmes et des personnes de couleur – proposent de plus en plus de nouvelles alternatives aux vieux mythes.

De plus, le lieu même où se tient aujourd’hui la discussion sur la solitude – dans le cabinet du chirurgien général, nommé par le président – ​​suggère que d’autres voies sont possibles.

___

La façon dont les Américains se perçoivent comme solitaires (que ce soit vrai ou non) se retrouve dans leur art.

L’un des premiers mouvements artistiques de la nation, la Hudson River School du milieu du XIXe siècle, a fait des gens de minuscules parties de paysages démesurés, ce qui implique à la fois que la terre éclipsait les humains et qu’ils étaient appelés à l’apprivoiser. À partir de là, vous pouvez tracer une ligne droite vers Hollywood et les westerns du réalisateur John Ford, qui ont utilisé de vastes paysages pour isoler et motiver les humains dans le but de raconter de grandes histoires. Il en va de même pour la musique, où le blues et le «son aigu solitaire» ont contribué à façonner les genres ultérieurs.

En banlieue, l’innovant « The Feminine Mystique » de Betty Friedan a permis de donner la parole à une génération de femmes seules. Dans la ville, le travail d’Edward Hopper – comme les emblématiques « Nighthawks » – a canalisé la solitude urbaine. À peu près à la même époque, l’émergence du film noir – le crime et la décadence dans la ville américaine son sujet fréquent – a contribué à façonner la figure de l’homme solitaire seul dans une foule qui pourrait être un protagoniste, pourrait être un antagoniste, pourrait être les deux.

Aujourd’hui, la solitude se joue tout le temps sur la télévision en streaming sous la forme d’émissions comme « Severance », « Shrinking », « Beef » et, surtout, le sérieux « Ted Lasso », une émission sur un Américain en Grande-Bretagne qui – malgré être connu et célébré par beaucoup – est constamment et évidemment solitaire.

En mars, le créateur et vedette de la série, Jason Sudeikis, est apparu avec son casting à la Maison Blanche pour parler du problème que la série est, dans sa dernière saison, plus que jamais : la santé mentale. « Nous connaissons tous quelqu’un qui a, ou a été cette personne nous-mêmes en fait, qui a lutté, qui s’est senti isolé, qui s’est senti anxieux, qui s’est senti seul », a déclaré Sudeikis.

La solitude et l’isolement ne sont pas automatiquement synonymes de solitude. Mais ils vivent tous dans le même quartier de la ville. Pendant la pandémie, selon le rapport de Murthy, les gens ont resserré leurs groupes d’amis et réduit le temps passé avec eux. Selon le rapport, les Américains ont passé 20 minutes par jour avec des amis en 2020, contre une heure par jour il y a deux décennies. Certes, c’était pendant le pic de COVID. La tendance, cependant, est claire, en particulier chez les jeunes de 15 à 24 ans.

Peut-être que de nombreux Américains sont seuls dans une foule, inondés d’une mer de voix à la fois physiques et virtuelles, mais seuls la plupart du temps, à la recherche d’une communauté mais méfiants à son égard. Certaines des forces de modernisation qui ont uni les États-Unis en premier lieu – commerce, communication, routes – font, sous leurs formes actuelles, partie de ce qui isole les gens aujourd’hui. Il y a beaucoup d’espace entre le magasin général et les livraisons Amazon à votre porte, entre l’envoi d’une lettre et la navigation dans les mondes virtuels, entre les routes qui relient les villes et les autoroutes qui les envahissent.

Et si les Américains peuvent en savoir plus sur ce qui relie et ce qui aliène, certaines réponses à l’épidémie de solitude pourraient se révéler.

« Nous devons, en effet, nous accrocher tous ensemble ou, très certainement, nous accrocherons tous séparément », a déclaré Benjamin Franklin, qui n’est d’ailleurs pas le premier ministre des Postes du pays, dans des circonstances très différentes. Ou peut-être est-ce mieux dit par la poétesse américaine Amanda Gorman, l’une des jeunes voix les plus perspicaces du pays. Ceci est extrait de son poème « Le miracle du matin », écrit en 2020 au début de la pandémie.

« Bien que nous puissions nous sentir petits, séparés et tout seuls,

notre peuple n’a jamais été aussi étroitement lié.

Parce que la question n’est pas de savoir si nous pouvons surmonter cet inconnu,

mais comment nous surmonterons cet inconnu ensemble.

___

Ted Anthony, directeur de la nouvelle narration et de l’innovation dans la salle de presse à l’Associated Press, écrit sur la culture américaine depuis 1990. Suivez-le sur Twitter à http://twitter.com/anthonyte

