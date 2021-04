Du Minnesota à New York en passant par la Floride, les Américains ont triomphalement inondé les rues mardi pour célébrer et marquer le moment où l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été condamné pour la mort de George Floyd.

Les manifestations en grande partie pacifiques ont eu lieu alors que les villes du pays se préparaient à d’éventuelles violences qui se sont produites sporadiquement lors des manifestations de l’année dernière après la mort de Floyd, un incident historique qui a déclenché un bilan aux États-Unis sur les inégalités raciales et la brutalité policière.

Certaines villes avaient déjà activé la garde nationale alors que le verdict Chauvin se profilait; d’autres ont déclaré l’état d’urgence.

Chauvin, qui est blanc, a été reconnu coupable par un jury des trois chefs d’accusation dans la mort de Floyd, qui est noir: meurtre au deuxième et troisième degrés et homicide involontaire coupable au deuxième degré. Il pourrait faire face à des décennies de prison à sa condamnation dans huit semaines.

Floyd a été accusé d’avoir utilisé un faux billet de 20 $ l’été dernier et a été vu sur une vidéo épinglé au sol par le genou de Chauvin pendant plus de 9 minutes.

Minneapolis: Célébration devant le palais de justice, certains habitants fuient la ville

Un silence s’étendait sur les dizaines de personnes à l’extérieur du palais de justice du comté de Hennepin alors que le verdict était lu.

«GULTY!» hurla la foule. « Tous les trois! »

Les cornes se mettent à retentir à travers la ville alors que la foule scandait joyeusement le nom de Floyd. «Dites son nom! GEORGE FLOYD! » Certains ont pleuré et se sont embrassés à George Floyd Square, le site de la mort de Floyd.

Jennifer Starr Dodd, une organisatrice de Our Village Reunion, était en larmes, embrassant des amis qui l’encourageaient à boire de l’eau. Ses jambes tremblaient. Elle a dit que le verdict lui avait donné de l’espoir et lui avait permis de se sentir prête à guérir. Elle a dit que c’était un signal que sa vie et celle de ses enfants importaient.

«Je suis sous le choc», a-t-elle déclaré, quelques minutes après la lecture du verdict. «Nous comptons, vous savez, ils nous voient et ils voient notre douleur. Aujourd’hui, c’est le début du travail de guérison. »

Avant le verdict, certains habitants ont quitté la ville – qui avait été le centre de manifestations et d’émeutes après la mort de Floyd. Lorsque le tribunal a annoncé qu’un verdict avait été rendu mardi et serait lu plus tard dans l’après-midi, un flot d’employés de bureau a quitté le centre-ville, leurs véhicules bloqués dans les rues.

Des milliers de policiers et de membres de la Garde nationale ont été activés, et les troupes de la Garde transportaient des fusils déchargés aux intersections clés de Minneapolis. Le centre-ville de Minneapolis était en grande partie enfermé.

New York: des dizaines de rallye pour Floyd

Des dizaines de personnes ont défilé de Times Square à Midtown Manhattan, serpentant dans les rues en répétant les noms des Noirs américains tués par la police.

«À qui les rues? Nos rues », a scandé le groupe.

Quelques dizaines de policiers de New York ont ​​suivi de près le mouvement du groupe. À un moment donné, le groupe s’est arrêté au milieu d’une intersection et s’est agenouillé. «Une seule condamnation ne suffit pas», a déclaré un homme par haut-parleur alors que les klaxons klaxonnaient.

Les manifestants ont brandi des pancartes indiquant: «La justice pour George Floyd n’est plus une terreur policière» et «ce n’est pas la justice, mais c’est un début».

Atlanta: des manifestants armés d’armes d’épaule descendent dans les rues

Plusieurs dizaines de manifestants tenant des portraits de George Floyd et de grands drapeaux avec les mots «BLACK LIVES MATTER» ont défilé dans les rues pour réclamer des changements et célébrer le verdict.

Les manifestants se sont rassemblés devant une peinture murale de Floyd dans le quartier Sweet Auburn d’Atlanta et ont défilé à travers la ville. Certains ont scandé «coupable, coupable» et beaucoup portaient des pancartes indiquant «Jail killer flics now». Quelques-uns, vêtus de tenues entièrement noires, portaient des armes de poing et des fusils.

Columbus, Ohio: une foule en colère se rassemble après que la police a tué un adolescent

Une foule en colère s’est rassemblée devant une maison où un policier de Columbus a tué quelqu’un en répondant à une tentative d’appel au couteau. La fusillade a eu lieu juste au moment où Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de Floyd.

La police a reçu un appel au 911 à 16 h 35 au sujet d’une tentative de coup de couteau. L’appelant a signalé qu’une femme essayait de les poignarder, puis l’appelant a raccroché. Les agents ont répondu et 10 minutes plus tard, la personne avait été abattue par un agent.

Hazel Bryant, qui a déclaré être la tante de la victime, a déclaré au réseau USA TODAY que la personne tuée par la police était une jeune fille de 15 ans. La fille vivait dans une famille d’accueil là-bas et a eu une altercation avec quelqu’un d’autre à la maison, a-t-elle déclaré.

Bryant a déclaré que sa nièce avait un couteau, mais a soutenu que la fille avait laissé tomber le couteau avant d’être abattue plusieurs fois par un policier.

Des manifestants portant des pancartes Black Lives Matter, des mégaphones et un haut-parleur se sont joints à la foule rassemblée derrière une bande de scène de crime à environ un demi-pâté de maisons de la scène de tournage. Environ 50 personnes s’étaient rassemblées à 20h30

« Nous ne pouvons rien célébrer », a déclaré KC Taynor à travers un mégaphone du verdict Chauvin. « … En fin de compte, tu sais quoi, tu ne peux pas être Black. »

Kiar Yakita, du Mouvement de libération des noirs, a déclaré qu’elle n’était pas surprise qu’une autre fusillade de la police ait eu lieu. « Pourquoi ont-ils tué ce bébé? » elle a demandé à haute voix.

Mike Fair, 63 ans, de l’East Fair, a apporté un amplificateur et un microphone sur la scène, et a exprimé sa colère, suggérant «qu’il devrait y avoir un œil pour œil et une dent pour une dent».

DC: des airs et des célébrations de Bob Marley devant la Maison Blanche

Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés au Black Lives Matter Plaza, juste en face de la Maison Blanche, pour célébrer le verdict de culpabilité. Le rassemblement a présenté des airs de Bob Marley hurlés par des orateurs et des manifestants souriants.

Meika Polanco, 48 ans, a déclaré qu’elle souhaitait que plus de gens viennent célébrer le verdict sur la place. « Chacun doit marquer ce moment à sa manière. »

Elle et son amie Jenny Baca, 38 ans, assistent à des manifestations depuis juin mais ont cessé de venir après que Joe Biden est devenu président. Le verdict de culpabilité dans le procès Chauvin les a fait sortir.

« C’est un premier pas », a déclaré Polanco. « Il n’aurait pas dû en prendre autant pour obtenir une condamnation, mais nous en sommes reconnaissants. Nous espérons que ce sera le début d’un changement radical.

« Comme sa famille l’a dit, la justice serait que George Floyd est vivant », a-t-elle déclaré. « Nous n’allons pas célébrer la mise en prison d’une personne de plus, mais nous allons célébrer le fait que les membres du jury ont vu ce que le reste du monde a vu. »

La place était une zone centrale pour les manifestations après la mort de Floyd l’année dernière et abrite l’intersection dégagée par les forces de l’ordre avant la tristement célèbre séance de photos du président Donald Trump avec une Bible devant l’église épiscopale Saint-Jean, qui a été endommagée par un incendie pendant les manifestations.

«J’étais ravi. J’étais bouleversée », a déclaré Cheria Askew, 43 ans, originaire de Norfolk, en Virginie, qui vit près de Washington depuis qu’une mission de l’armée l’a postée au Pentagone. «Il y avait des émotions mitigées. Je ne savais pas quel serait le verdict. Je m’attendais à un non-coupable des accusations de meurtre et au moins à lui qui recevait les accusations d’homicide involontaire coupable.

«Pour lui, être coupable des trois chefs d’accusation, c’est énorme.»

Contribuant: Ryan Miller, Trevor Hughes, Daniel Wolken, Chelsey Cox et Gabe Lacques des USA AUJOURD’HUI; Mark Ferenchik, le Columbus Dispatch