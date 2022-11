Une nation peut-elle remplacer sa richesse pétrolière par des arbres ?

Omar Bongo est décédé en 2009, au cours de sa 42e année au pouvoir, et le jeune M. Bongo a été élu président. Les prix du pétrole chutaient et M. Bongo savait que ses revenus, qui représentent près de la moitié de l’économie gabonaise, ne soutiendraient pas éternellement la nation. Il a demandé à des conseillers, dont M. White, de l’aider à développer l’économie tout en protégeant l’environnement.

Le plan qui en a résulté a freiné l’exploitation forestière, mis fin à l’exportation de grumes brutes et a entrepris de créer des emplois en transformant les arbres gabonais en contreplaqué, placages et meubles dans le pays, et non à l’étranger.

Les responsables ont également mis en place une station de recherche satellite pour créer une base de données des zones les plus dégradées du Gabon. Une partie des terres dégradées et de la savane a ensuite été attribuée à l’agriculture industrielle, notamment à l’huile de palme. Mais plus de la moitié a été laissée en forêt. Le projet a été déclaré neutre en carbone par un organisme de certification international de premier plan.

La déforestation et l’exploitation forestière illégale ont diminué. Et l’accent mis sur l’environnement a eu d’autres avantages.

Le nombre d’éléphants de forêt en voie de disparition au Gabon a tellement augmenté – de 60 000 en 1990 à 95 000 l’an dernier – que les créatures sont devenues une nuisance et même une menace. M. White, le ministre de l’Environnement, a passé une partie d’un après-midi récent au téléphone avec un prêtre dont la voiture avait heurté un éléphant et demandait le remboursement de son véhicule endommagé.