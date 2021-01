De nombreux Américains ont poussé un soupir collectif de soulagement lundi après que les rassemblements de pré-inauguration prévus à travers le pays dimanche qui auraient pu devenir violents ont attiré plus de personnel de sécurité que de participants.

Mais la menace était loin d’être terminée.

« La Garde nationale et de nombreux dirigeants politiques ont réagi de manière tout à fait appropriée », a déclaré Robert Pape, politologue à l’Université de Chicago et directeur du Chicago Project on Security and Threats. « C’est le moment de découvrir ce que le déploiement massif de troupes peut et ne peut pas faire ».

Un avertissement du FBI contre d’éventuelles manifestations armées au Capitole des États-Unis et dans les bâtiments de la capitale de l’État par des partisans du président Donald Trump qui croient que les élections ont été truquées ont mis la nation à bout. La fumée qui s’est avérée provenir d’un petit incendie dans un camp de sans-abri près du complexe du Capitole lundi a provoqué un bref verrouillage des bâtiments et a envoyé des dizaines de personnes qui répétaient à l’extérieur pour l’événement de mercredi à se mettre à l’abri.

« Par prudence, le complexe du Capitole américain a été temporairement fermé », a déclaré le service secret sur Twitter, ajoutant qu’il n’y avait « aucune menace pour le public ».

D’autres manifestations étaient attendues jusqu’à mercredi. À Washington, le FBI ne prenait aucun risque, examinant toutes les 25 000 soldats de la Garde nationale qui venaient pour l’inauguration.

C’était calme alors que le soleil se couchait lundi au Black Lives Matter Plaza à Washington, où seule une poignée de journalistes étaient rassemblés avec les mêmes manifestants qui étaient là tout au long du week-end.

En Virginie, un événement pro-gun « Lobby Day » lundi a préparé la police de Richmond et prête à répondre. Le Lobby Day est un événement annuel organisé par le groupe de défense des droits des armes à feu Virginia Citizens Defence League qui a attiré l’an dernier environ 20 000 personnes à Richmond.

Lundi, des camions et des voitures arborant des drapeaux américains, des bannières et des autocollants «Don’t Tread on Me» déclarant «Les armes sauvent des vies» ont afflué dans le centre-ville. Ils faisaient partie de plusieurs caravanes de partisans du deuxième amendement, partis plus tôt dans la journée de différents coins de l’État.

Prévisions météo pour le jour de l’inauguration:Ciel clair mais venteux et froid

Privés d’un permis de rassemblement par les autorités, divers groupes de défense des armes à feu, y compris des représentants de groupes extrémistes tels que les Proud Boys et Boogaloo Bois, se sont promenés autour d’agitant des drapeaux et tenant leurs fusils. Des barricades et une forte présence policière ont maintenu les manifestants à l’extérieur d’un cordon autour du Capitole de l’État.

À 13 h 30, seules quelques centaines de personnes s’étaient rassemblées au centre-ville et le rassemblement se terminait environ deux heures plus tard.

Certains des Proud Boys autoproclamés ont lancé des panneaux de signalisation blancs et ont dit qu’ils prévoyaient de protester, puis «d’aller boire des bières». À quelques pâtés de maisons, quelques dizaines d’hommes et de femmes vêtus de noir avec des écussons identifiant le New Black Panther Party – et portant également des armes – ont crié «Black Power» aux manifestants à proximité.

Dans une brève interview, Philip Van Cleave, président de la Virginia Citizens Defence League, a déclaré qu’il n’était pas déconcerté par la présence d’extrémistes au rassemblement.

«C’est l’Amérique, ils sont libres d’être où ils veulent», a déclaré Van Cleave. «Je ne dirai à personne où il peut ou ne peut pas être.»

La police a affiché des panneaux pour «informer ceux qui peuvent se rassembler que les armes à feu sont interdites lors d’événements autorisés et d’événements qui nécessiteraient autrement un permis, ainsi que dans les zones adjacentes à de tels événements».

« Nous écoutons Trump »:La vidéo d’un journaliste du New Yorker montre des émeutiers désorganisés mais destructeurs du Capitole américain

L’avertissement du FBI avait suggéré que des manifestations potentiellement violentes auraient lieu dimanche, mais peu de conflits ont éclaté. De petits groupes de manifestants se sont présentés dans certaines capitales d’État, y compris certains armés lors de rassemblements devant les États du Michigan, de l’Ohio et de la Caroline du Sud.

En Ohio, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées au Statehouse de Columbus. Certains ont condamné l’attaque du Capitole américain et ont déclaré qu’ils n’étaient alignés sur aucun parti politique, titulaire de poste ou candidat.

Lundi également, la patrouille de l’État de Washington a arrêté 12 personnes et mis en fourrière deux voitures après que les manifestants ont bloqué les voies de l’Interstate 5 à Seattle.

Pape a déclaré qu’il ne serait pas surpris si la démonstration de force à l’échelle nationale aidait à décourager les manifestations violentes. Mais il a averti que même l’ascension de Biden à la présidence mercredi ne signifie pas que la menace de violence sera passée.

« Il n’y a aucune raison de croire que ce mouvement prendra fin le jour de l’inauguration », a déclaré Pape.

Contribuant: Trevor Hughes, USA TODAY; The Associated Press