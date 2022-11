Une nation insulaire menacée par l’élévation du niveau de la mer prévoit de créer une copie numérique d’elle-même dans le métaverse

Tuvalu pourrait être complètement submergé d’ici la fin du siècle. Mario Tama/Getty Images

Tuvalu veut se reproduire dans le métaverse avant que la montée du niveau de la mer ne l’efface de la carte.

Le changement climatique constitue une menace existentielle pour Tuvalu, qui devrait être submergé d’ici 2100.

“Il semble que nous n’ayons pas d’autre choix que de devenir la première nation numérique au monde”, a déclaré Simon Kofe.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Tuvalu prévoit de devenir le premier pays à créer une réplique complète de lui-même dans le métaverse alors que la montée du niveau de la mer menace de submerger complètement la petite nation insulaire.

Simon Kofe, ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, a annoncé le projet dans une adresse aux dirigeants mondiaux lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte.

“La tragédie de ce résultat ne peut être surestimée. Mais parce que le monde n’a pas agi, nous le devons”, a-t-il déclaré.

“Notre terre, notre océan, notre culture sont les atouts les plus précieux de notre peuple et pour les protéger de tout danger, peu importe ce qui se passe dans le monde physique, nous les déplacerons vers le cloud.” Kofe a également lancé un avertissement aux autres nations : « Tuvalu pourrait être le premier pays au monde à n’exister que dans le cyberespace. Mais si le réchauffement climatique continue sans contrôle, ce ne sera pas le dernier.

Situé à peu près à mi-chemin entre Hawaï et l’Australie, Tuvalu est composé de trois îles récifales et de six atolls coralliens. Il abrite environ 12 000 personnes et a une superficie totale de seulement 10 miles carrés.

Pour Tuvalu, le changement climatique représente une menace existentielle. L’ONU a classé la nation insulaire de basse altitude comme “extrêmement vulnérable” à la hausse des températures mondiales, et les experts prédisent qu’elle pourrait être complètement submergée d’ici 2100, par Maison Chatham.

La première étape du projet de numérisation de Tuvalu est une reconstitution de l’îlot Teafualiku – la plus petite île du pays et la première partie du pays qui devrait être perdue à cause de la montée du niveau de la mer.

Dans son discours à la COP27, qui a été prononcé dans le contexte d’une réplique numérique de Teafualiku, Kofe a déclaré : « Des îlots comme celui-ci ne survivront pas aux augmentations rapides de température, à l’élévation du niveau de la mer et à la sécheresse, nous allons donc les recréer virtuellement. Petit à petit, nous préserverons notre pays, apporterons du réconfort à notre peuple et rappellerons à nos enfants et à nos petits-enfants ce qu’était autrefois notre maison.”

Kofe a également imploré d’autres nations de prendre des mesures sérieuses contre le changement climatique pour aider Tuvalu à éviter le « scénario du pire ». Il a déclaré aux délégués : “Seul un effort mondial concerté peut garantir que Tuvalu ne se déplace pas en permanence en ligne et ne disparaisse pas à jamais du plan physique”.

Ce n’est pas la première fois que Kofe attire l’attention mondiale au nom de Tuvalu. Lors du sommet sur le climat COP26 l’année dernière, il a fait la une des journaux en s’adressant à la conférence tout en se tenant les genoux dans la mer pour souligner la vulnérabilité de Tuvalu au changement climatique.