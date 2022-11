Une nation divisée par les diplômes universitaires devrait toujours exister – Shaw Local

Jusqu’à aujourd’hui, je pensais qu’Abraham Lincoln avait inventé “Une maison divisée ne peut pas tenir”.

C’était plutôt le célèbre rhétoricien cité dans Matthieu, 12:25 : “Et Jésus… leur dit… toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas.”

À moins que vous ne soyez ma femme ou mon éditeur, vous lisez ceci après les élections de mi-mandat de 2022, donc vous célébrez – ou faites du shopping chez Costco, en vous préparant pour Armageddon.

Quand notre nation nous a-t-elle opposés à eux ? En 1990, Newt Gingrich a signé une lettre proposant aux républicains d’utiliser “des mots à connotation négative… et des ‘mots optimistes’… pour décrire respectivement les démocrates et les républicains”.

Depuis, les divisions se sont creusées. Malheureux, car, comme l’écrit Virginia Woolf dans son essai « Montaigne », « Communiquer est notre principale affaire ; la société et l’amitié nos principaux plaisirs. Mais la supplication de Woolf pour rassembler les gens a pratiquement été supprimée.

La langue n’est pas la seule cause de la division de l’Amérique. Will Bunch, chroniqueur lauréat du prix Pulitzer, dans son livre “Après les chutes de la tour d’ivoire” affirme : “Aujourd’hui, il y a deux Amériques… l’une éduquée et l’autre non. Et ces deux tribus – la foule « non universitaire » rancunière et leurs adversaires diplômés mais de plus en plus désabusés – semblent au bord de la guerre civile. Le facteur le plus déterminant pour savoir si un électeur était susceptible de soutenir Donald Trump en 2016 était de savoir s’il avait fréquenté ou non l’université.

Le périodique savant Chronicle of Higher Education est d’accord : « Les électeurs blancs moins instruits ont adopté la marque particulière de populisme de Trump. [while] une majorité d’électeurs blancs avec des niveaux d’éducation plus élevés ont favorisé les démocrates. … Une rupture entre les électeurs sur la base du diplôme universitaire signifierait une baisse du soutien à l’enseignement supérieur. (chronique.com 30/10/2020).

Les collèges d’arts libéraux – et les collèges communautaires – enseignent aux étudiants comment penser, lire de manière critique et faire la distinction entre la rhétorique fallacieuse et le discours factuel.

Ils préparent également les étudiants à une carrière. Harvard Business Review rapporte que « 501 dirigeants d’entreprise… et 500 responsables du recrutement… ont exprimé une plus grande confiance dans les collèges et les universités que le public américain. Soixante-trois pour cent [had] ‘beaucoup de confiance’ ou ‘beaucoup de confiance’ dans l’enseignement supérieur américain. Les dirigeants d’entreprise (82 %) et les responsables du recrutement (75 %) sont également d’accord… [is] un investissement essentiel et rentable en temps et en argent [citing] l’accumulation de connaissances, le développement de compétences critiques et analytiques et la capacité de se concentrer sur un objectif. (19/09/2019).

Personnellement, l’université m’a appris que lorsque ma mère disait : « Que Martin Luther King vient à Chicago pour semer le trouble », elle m’inculquait une idéologie raciste. Les cours de sociologie, de psychologie et d’histoire m’ont aidé à remettre en question et à surmonter les préjugés de l’enfance, tout en m’apprenant à faire confiance à ma passion pour l’écriture plutôt qu’aux conseils implicites de mes parents de lutter pour le statut et la richesse.

Certes, tous les diplômés des collèges – ou des facultés de droit – ne dénoncent pas et nient la fraude, les mensonges, les théories du complot et la violence exécrable. Peut-être ont-ils raté leurs devoirs pour lire Gandhi : « Le bien permanent ne peut jamais être le résultat du mensonge et de la violence.

Comparer l’université au voyage : à la fois sortir la personne de son milieu isolé et proposer des modes de vie et de pensée alternatifs ; à la fois enseignent et encouragent l’empathie à s’engager avec l’autre et à l’apprécier.

Dans son nouveau texte “What Is American Literature?” Ilan Stavans, professeur à l’Amherst College, déclare : « Votre rêve américain est aussi important que le mien, car si vous réussissez, je réussis. C’est ainsi que les quartiers sont construits – lorsque votre maison est à côté de la mienne, indépendante mais interdépendante.

Pas une maison divisée, mais des maisons qui s’acharnent à être voisines.

• Les écrits de Rick Holinger ont été publiés dans plus de 100 revues littéraires. Il est titulaire d’un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son livre de poésie “North of Crivitz” et sa collection d’essais “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au éditorial@kcchronicle.com.