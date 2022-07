Une nation des Caraïbes fustige les pays développés à propos du vaccin Monkeypox

Trinité-et-Tobago a accusé les pays les plus riches du monde de thésauriser les vaccins Monkeypox

Les pays développés ont accumulé des vaccins contre le Monkeypox, ne tenant guère compte des besoins des autres pays, a affirmé le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago, comparant la situation à ce qui s’est passé au plus fort de la pandémie de Covid 19.

Lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi, Terrence Deyalsingh a déclaré «quelque chose d’assez malheureux se passe sur le front des vaccins” avec le virus Monkeypox, où “des pays plus grands et plus riches stockent des vaccins pour leurs populations, laissant des pays plus petits comme Trinité-et-Tobago dans une position désavantageuse.”

Le ministre a exprimé sa déception que la communauté internationale n’ait pas tiré les leçons de la pandémie de Covid 19, les pays développés revenant au même «regrettable” comportement de thésaurisation.

Deyalsingh a fait valoir que les vaccins contre Monkeypox devraient être «mis à la disposition de tous les pays à un niveau plus équitable,» en tenant compte de la taille de la population et des profils de risque individuels.

Lire la suite L’Inde signale le premier cas de monkeypox

Jusqu’à présent, aucun cas de Monkeypox n’a été détecté à Trinité-et-Tobago, bien que la présence du virus ait été confirmée dans la Jamaïque et les Bahamas voisines.

Selon les estimations fournies par le Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, mercredi, 10 857 cas de Monkeypox avaient été confirmés dans le monde, un peu plus de deux mois depuis qu’il a commencé à se propager en dehors de sa région endémique en Afrique de l’Ouest.

La maladie aurait fait au moins trois morts jusqu’à présent cette année, l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord et le Brésil étant parmi les régions les plus touchées.

Le virus Monkeypox provoque une maladie similaire à la variole, bien que moins grave. Il peut être transmis par contact avec des fluides corporels, des lésions cutanées, ou dans la bouche ou la gorge, ainsi que des gouttelettes respiratoires et des objets contaminés. On pense que la maladie est particulièrement répandue chez les hommes homosexuels.

Au plus fort de la pandémie de Covid en 2020 et 2021, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des groupes, dont l’Union africaine, ont critiqué à plusieurs reprises les pays riches pour avoir accumulé les vaccins Covid indispensables au détriment des pays les plus pauvres.