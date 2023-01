Une nation africaine expulse l’ambassadeur de France

Le Burkina Faso a pris la décision au milieu de la désillusion du public face à l’assistance antiterroriste de Paris

Le Burkina Faso a ordonné à l’ambassadeur de France de quitter le pays, ont confirmé lundi les autorités locales. Cette décision intervient après les troubles de novembre au cours desquels des manifestants ont tenté de prendre d’assaut l’ambassade de France tout en accusant Paris de ses problèmes de sécurité.

S’adressant à l’agence AP News, le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a déclaré que l’ambassadeur français Luc Hallade avait été expulsé, mais n’a pas fourni plus de détails.

Selon les sources du quotidien français Le Monde, le ministère des affaires étrangères du Burkina Faso, qui a connu deux coups d’État depuis janvier 2022, a fait la demande de remplacer l’ambassadeur de France dans une lettre envoyée à Paris fin décembre.

Les sources du Monde ont affirmé que les raisons de l’expulsion de l’ambassadeur sont en partie liées à une lettre divulguée qui aurait été envoyée par Hallade à des ressortissants français dans la ville burkinabé de Koudougou début décembre. À l’époque, l’ambassadeur aurait insisté pour que ses compatriotes déménagent dans la capitale Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, une autre ville burkinabé, au milieu de la montée de la menace djihadiste dans la région.

Le sentiment anti-français est en hausse au Burkina Faso depuis plusieurs mois. En novembre, des manifestants ont assiégé l’ambassade de France à Ouagadougou, exigeant l’expulsion de l’ambassadeur.

Certains militants ont reproché à Paris, qui a une empreinte militaire dans le pays, de ne pas avoir résolu son problème de terrorisme, affirmant vouloir rompre les relations de sécurité avec la France au profit de liens plus étroits avec la Russie.

La France a déployé des troupes dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest pour combattre les extrémistes djihadistes en 2013 et, un an plus tard, a lancé la longue opération anti-insurrectionnelle Barkhane. La campagne, qui a été largement considérée comme un échec, a été officiellement arrêtée par le président français Emmanuel Macron en novembre. Macron a également ordonné un examen de six mois de la stratégie militaire du pays pour la région.

Alors que la France retirait certaines troupes du Sahel, son nombre total a été réduit de 5 500 à 3 000. Fin novembre, Ouagadougou accueillait encore 400 membres des forces spéciales françaises. À l’époque, Hallade a noté qu’ils y resteraient « tant que les autorités burkinabé le souhaitent, mais dans un format adapté, plus restreint ».