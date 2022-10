Une nation africaine « en alerte » face à l’épidémie d’Ebola

Les autorités sanitaires nigérianes craignent que la maladie mortelle ne se propage depuis l’Ouganda

Un organisme de surveillance de la santé nigérian a appelé la nation à être en alerte face à une épidémie d’Ebola en Ouganda. La maladie virale hémorragique connue pour son taux de mortalité élevé pourrait se propager dans le pays avec les passagers aériens, a-t-il averti.

“La probabilité d’importation au Nigéria est élevée en raison de l’augmentation des voyages aériens entre le Nigéria et l’Ouganda, en particulier via l’aéroport de Nairobi au Kenya, une plaque tournante du transport régional, et d’autres pays voisins qui partagent une frontière directe avec l’Ouganda”, indique le communiqué publié par le Nigeria Center for Disease Control (NCDC).

S’il est importé, il peut se propager au niveau national par le biais de rassemblements de masse, comme des rassemblements politiques, des cérémonies religieuses ou des festivals, a averti l’organisation. Le système national de détection des infections à Ebola est désormais “en mode alerte”, il a annoncé.

Alors que le risque posé par le virus est élevé, le Nigeria dispose de la technologie, des médecins formés et des capacités de test pour “réagir efficacement en cas d’épidémie”, a expliqué le NCDC, citant l’expérience du pays dans la gestion d’une épidémie en 2014.

L’épidémie d’il y a près de dix ans était la plus importante jamais enregistrée. L’infection s’est propagée loin de l’Afrique de l’Ouest, où elle est endémique chez les animaux, et a atteint l’Europe et les États-Unis. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé 28 616 cas suspects, probables et confirmés et 11 310 décès en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, les trois pays les plus touchés.

Les autorités sanitaires ougandaises ont déclaré une urgence Ebola le 20 septembre, après la confirmation du premier cas mortel en trois ans dans le pays. D’autres patients présentant des symptômes similaires ont été signalés et, dimanche dernier, l’Ouganda comptait 43 cas confirmés et neuf décès, selon le ministère de la Santé.

L’épidémie a été causée par la souche soudanaise du virus Ebola. C’est l’une des deux variantes originales de l’agent pathogène, identifié en 1976 comme la cause d’une fièvre hémorragique dans deux épidémies distinctes au Soudan et au Zaïre voisin.

La souche a déjà montré des taux de mortalité entre 41% et 100%, bien que les chiffres aient probablement été exacerbés par les soins médicaux médiocres que de nombreuses personnes infectées ont reçus et les difficultés de suivi des infections.

Après que l’épidémie de 2014 a montré que le virus constituait une plus grande menace dans un monde plus interconnecté, des efforts supplémentaires ont été déployés pour créer un vaccin contre Ebola.

Selon l’OMS, un vaccin Johnson & Johnson a été approuvé par l’Agence européenne des médicaments, mais il n’a pas encore été entièrement testé et n’est pas conçu comme une réponse d’urgence à une épidémie en développement. Les deux doses du médicament doivent être injectées à 56 jours d’intervalle, la deuxième injection étant conçue pour protéger contre la souche soudanaise et certaines autres variantes.