Une nation à l’aise avec le mal – Shaw Local

À l’auteur de la lettre Jim Doll :

De toutes les choses que vous avez dites dans votre proclamation du bien contre le mal, il y a une chose sur laquelle nous nous sommes mis d’accord. Nous sommes une nation à l’aise avec le mal. Mon mal est un peu différent.

Nous sommes à l’aise avec les enfants ayant des bébés.

Nous sommes à l’aise avec une insurrection sur le sol américain.

Nous sommes convaincus que 62,1 % des faillites sont dues à des factures liées à des problèmes médicaux.

Nous sommes à l’aise avec les fusillades de masse qui prennent d’innombrables vies, au 8 août, 472 fusillades de masse ont eu lieu cette année.

Nous sommes convaincus que 3,7 millions d’enfants vivent dans la pauvreté.

Nous sommes à l’aise d’être les derniers des pays les plus riches du monde pour le congé de maternité des mamans.

Nous sommes convaincus que nous avons le taux d’incarcération le plus élevé au monde.

Enseigner l’histoire à nos enfants n’est pas mal. Fermer les yeux et prétendre que les États-Unis sont parfaits l’est.

L’esclavage, les camps d’internement, le vol de terres aux indigènes n’en sont que quelques-uns. Nos enfants méritent de connaître toute notre histoire : le bon, le mauvais et le laid.

Le mot « arsenokoitai » apparaît dans deux versets différents de la Bible, mais il n’a été traduit pour signifier « homosexuel » qu’en 1946 avec une erreur de traduction.

Comme 1 Jean 4:20 vous le dira : « Quiconque prétend aimer Dieu mais hait un frère ou une sœur est un menteur. Car celui qui n’aime pas son frère et sa soeur, qu’il a vu, ne peut aimer Dieu, qu’il n’a pas vu.

Ou, mieux encore, Philippiens 2 : 4 : « Au lieu que chacun veille à son propre bien, veille à ce qui est meilleur pour les autres. »

Peut-être que cela vous dira quelque chose ?

Deutéronome 10:19 : « Vous aimerez aussi l’étranger, car vous avez été étrangers au pays d’Égypte. »

N’avons-nous pas tous des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur ?

Ne vous demandez pas pourquoi moins de la moitié des milléniaux (45 %) et de la génération Z (40 %) disent aller à l’église chaque semaine.

En tant que personne qui va à l’église plusieurs fois par semaine, j’ai une grande préoccupation pour les valeurs morales de notre pays. Le Dieu que je connais, le Dieu auquel j’ai confiance, que j’aime et auquel j’obéis, serait grandement déçu par les bouffonneries hypocrites qui sont permises dans notre société.

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier et grand commandement. Et la seconde lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. (Matthieu 22 :37-39).

Ne manquez pas cette dernière ligne.

Janelle Spike

Merveille Lac