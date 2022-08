Une nageuse olympique réagit à des milliers de commentaires “sexistes” sur sa photo de plage

La nageuse italienne et championne olympique Linda Cerruti a fustigé des milliers de trolls sexistes qui ont soumis une photo d’elle à la plage à un trolling misogyne brutal. La semaine dernière, elle s’est rendue sur Instagram pour exprimer son angoisse face aux commentaires “sexistes” et “vulgaires” qu’elle a reçus.

Le nageur de 28 ans avait remporté un total de huit médailles (six d’argent et deux de bronze) aux Championnats d’Europe de natation. Le 22 août, elle a partagé une photo sur Instagram dans laquelle elle posait avec toutes ses médailles accrochées sur ses jambes.

Alors que la pose artistique de l’olympien était la plus appréciée, la photo est également devenue un sujet de critiques pour beaucoup. Mais Cerruti a riposté aux critiques dans un post sur Instagram et a joint une capture d’écran des commentaires offensants qu’elle a reçus.

Elle a commencé par expliquer que la photo a été prise à la plage où elle va toujours et où elle a développé ses premiers rêves. Il avait donc pour elle une grande valeur symbolique.

Elle a en outre déclaré que la photo la montrait dans une pose artistique typique de son sport et a décrit le récent Championnat d’Europe aquatique comme le meilleur de sa carrière puisqu’elle y a remporté huit médailles.

Sa photo a été prise par plusieurs journaux. Cerruti a déclaré qu’un de ses amis lui avait envoyé un message partagé par l’un des journaux sur sa page Facebook. En ouvrant le message et en lisant les commentaires, elle a été complètement dégoûtée.

“Je suis littéralement choquée et dégoûtée par les centaines, probablement les milliers, de commentaires inappropriés, sexistes et les personnes vulgaires qui en sont responsables”, a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle trouve cela honteux et que cela lui brise le cœur de voir des gens faire des blagues sur son corps et le sexualiser au lieu de se concentrer sur son travail acharné et ses réalisations professionnelles.

“Est-ce qu’un clochard et deux jambes sont vraiment ce qu’il reste, le sujet principal dont il faut parler?” dit-elle, ajoutant que la seule chose qu’elle peut faire est de signaler ces commentaires inappropriés.

Elle a également remercié toutes les personnes qui l’ont défendue et soutenue. Son message a reçu plus de 65 000 likes jusqu’à présent et a également reçu un énorme soutien de la part des fans.

