Une nageuse espagnole se dit obligée de laisser son fils allaité à la maison

La nageuse synchronisée espagnole Ona Carbonell a déclaré qu’elle était déçue et désillusionnée de ne pas pouvoir emmener son fils allaité avec elle à Tokyo, car sa famille serait soumise à des restrictions aussi drastiques au Japon.

Son mari et son fils Kai, qui a presque un an, devraient rester dans un hôtel séparé et ne pourraient pas quitter leur chambre d’hôtel pendant les 20 jours environ où elle serait au Japon, a-t-elle déclaré sur sa page Instagram.

« Pour que j’aille allaiter Kai chaque fois qu’il en a besoin pendant la journée, je devrais quitter la villa olympique, la bulle de l’équipe, et aller à l’hôtel, au péril de la santé de mon équipe. »

« J’ai dû prendre une décision très difficile… parce que les impositions du gouvernement japonais ne sont pas compatibles avec mes performances sportives et le fait d’être avec ma famille en même temps », a déclaré Carbonell.

« J’espère que d’autres athlètes pourront s’adapter à ces conditions et emmener leurs enfants avec eux. Personnellement, je ne peux pas accepter ces conditions. Je ne serai pas d’accord, je devrais utiliser le tire-lait pendant 20 jours en espérant que Kai veuille toujours être allaité, ce qui est très important pour moi. »

Carbonell avait initialement été informée qu’elle ne pouvait pas emmener Kai avec elle car les familles des athlètes ne pouvaient pas voyager avec eux, mais après avoir vu d’autres athlètes décrire leur détresse d’avoir à choisir entre l’événement et leurs bébés, elle et son entraîneur ont adressé une pétition au Comité international olympique.

Il y a deux semaines, ils lui ont dit qu’elle pouvait amener Kai, mais uniquement sous réserve des règles fixées par le gouvernement japonais.

« Après avoir reçu d’innombrables expressions de soutien et d’encouragement pour aller à Tokyo avec Kai, je voulais exprimer ma déception et ma désillusion de devoir enfin voyager sans lui. »

Les organisateurs de Tokyo 2020 n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Notre seule possibilité est d’attendre la fin de cette pandémie pour que la normalité revienne… afin que la réconciliation de la maternité et du sport d’élite ne soit plus quelque chose d’extraordinaire et pratiquement impossible à réaliser », a-t-elle déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici