Une nageuse canadienne dit avoir été droguée après les championnats

Avertissement : Certains peuvent trouver les détails de cette histoire dérangeants.

Une nageuse canadienne dit qu’elle a été blessée et qu’elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé lors de la dernière soirée des Championnats du monde aquatiques à Budapest le week-end dernier et pense qu’elle a été droguée.

Mary-Sophie Harvey a terminé huitième au 200 m quatre nages individuel et a aidé Équipe Canada à remporter l’argent au relais 4×200 m libre. Elle a déclaré dans un post Instagram qu’après la compétition, elle et ses coéquipiers étaient sortis prendre un verre pour célébrer.

Cependant, la Montréalaise de 22 ans a déclaré qu’il y avait une «fenêtre de quatre à six heures» cette nuit-là où elle ne se souvenait de rien. Après être rentrée chez elle, elle a trouvé une douzaine d’ecchymoses sur son corps tandis que les médecins lui ont dit qu’elle avait une entorse aux côtes et une petite commotion cérébrale.

Harvey s’est entretenu avec la chef du bureau de CTV National News Québec, Geneviève Beauchemin, au sujet de l’incident, de ses tentatives pour obtenir de l’aide, ainsi que de la réponse qu’elle a reçue des fans qui ont partagé des histoires similaires. Ci-dessous dans une transcription complète de cette conversation, qui a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.



Marie-Sophie Harvey : Après les championnats du monde, je voulais faire la fête avec tous les nageurs. Donc, nous sommes tous allés au restaurant, comme toutes les équipes, pour célébrer la bonne rencontre que nous avons eue. Mais en même temps, j’étais toujours conscient que j’avais une autre compétition à venir et je voulais toujours bien performer. Donc, j’avais toujours ça en tête. J’essayais d’être conscient de toute la situation. Je voulais m’amuser et être encore tout à fait OK.

Quoi qu’il en soit, je faisais la fête avec mes amis et tout ça à un moment donné, ça n’allait pas. Et je me souviens que j’ai bu quatre verres au total, toute la nuit. Et puis la prochaine chose dont je me souviens, c’est de m’être réveillé avec notre médecin d’équipe et notre chef d’équipe à côté de moi à mon chevet. J’étais vraiment troublé au réveil, car j’étais lucide. Je ne savais pas ce qui s’était passé. Ils avaient tous des regards inquiets et ils m’ont en quelque sorte expliqué ce qui s’était passé. Et sur le moment, je me suis senti tellement honteux et tellement gêné, parce que… ils me racontaient une histoire dont j’étais le personnage principal, mais je n’avais pas l’impression d’y être.

Ils me racontaient des trucs et essayaient de ramasser les morceaux et de me raconter l’histoire petit à petit. Et j’étais comme — je ne sais pas, c’est juste complètement vide. Et ils m’ont dit qui m’avait ramené, alors bien sûr, je les ai appelés après pour (faire) la lumière sur s’ils pouvaient m’aider à comprendre ce qui s’était passé. Et ça a aidé un peu. Je ne peux pas reconstituer toute la nuit. SI seulement je pouvais. Mais il y avait beaucoup de monde, donc c’était facile d’aller quelque part ou quoi que ce soit.

Je connais une de mes amies — elle m’a trouvé dans la rue et je n’ai aucun souvenir de comment j’y suis arrivé. Elle m’a dit que je n’arrêtais pas de lui dire de ne pas me laisser seule, “Reste avec moi”. Ne me laissez pas seul, s’il vous plaît. Et je n’arrêtais pas de lui dire ça et elle était comme, ‘Je ne vais pas te laisser seule.’ Et elle a fait venir deux autres gars pour m’aider. Et je ne sais pas quand à ce moment-là, mais à un moment donné, je n’étais pas conscient et ils ont dû me porter jusqu’à ma chambre.

Je ne sais pas combien d’heures plus tard mais je me suis réveillé et j’étais complètement lucide.



Geneviève Beauchemin : Vous parlez de quelque chose comme une période de quatre à six heures, où vous êtes complètement — c’est perdu dans votre esprit.



Harvey : Ouais, c’est une sensation bizarre. Je ne peux pas dire que j’ai déjà vécu ça. C’est tellement effrayant. J’ai essayé si fort d’avoir des souvenirs de cette nuit-là, mais c’est complètement vide. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je n’ai pas trop pensé à tout ça. Je me sentais vraiment gêné.

J’ai pris l’avion juste après m’être réveillé. J’ai fait mon sac, j’ai pris l’avion, j’ai fait toute la journée de retour à la maison. Ce n’est que lorsque je suis rentré dans mon appartement et que j’ai enlevé mes vêtements pour prendre une douche après la journée de voyage que j’ai réalisé toutes les ecchymoses que j’avais sur tout le corps. Et ça m’a un peu fait réaliser que ce n’était pas OK et que ce qui s’était passé n’était pas OK. Et c’est là que j’ai commencé, en quelque sorte, à avoir un peu peur du “Et si ?”



Beauchemin : Je suis sûr que tu veux dire, et si tu étais agressé ? Quelles sont les questions qui vous ont traversé l’esprit ?



Harvey : Oui exactement. Pour la plupart, ils m’ont dit que j’étais avec des gens, ce dont je suis reconnaissant, car qui sait ce qui se serait passé si j’étais seul ? Mais, j’ai toujours peur de certaines des réponses que je n’ai pas et que personne n’a. Par exemple, comment suis-je arrivé dans la rue ? C’est juste ces parties qui sont vraiment effrayantes. Et certaines des contusions, leur emplacement. C’est juste… c’était effrayant.



Beauchemin : Quand avez-vous conclu que vous aviez été drogué ? Et comprenez-vous comment c’est arrivé ou quand cela aurait pu arriver ?



Harvey : La chose à ce sujet – c’est une chose si courante, ce qui est triste à dire. C’est une chose si courante et cela arrive à tant de gens. Après avoir posté… J’ai reçu tellement de messages de filles, de femmes et de mecs, partageant leurs histoires et me disant comme ça qu’ils ressentaient exactement la même chose. Ça ne devrait pas être comme ça. Comme, il ne devrait pas être normalisé. Et j’étais comme si j’avais encore tout cela, je ne l’entends pas du tout. Et j’ai essayé de faire des recherches et d’avoir des statistiques à ce sujet et d’avoir des ressources à ce sujet. Nous n’en avons pas ou nous n’en avons pas assez.

Parce qu’après être rentré à la maison… je suis allé m’entraîner le lendemain matin et je ne me sentais pas vraiment bien. Et j’ai continué à m’entraîner, puis j’ai appelé mon amie, qui était au courant de la situation et je savais que sa mère était médecin. Alors je les ai appelés et j’étais un peu perdu sur ce qu’il fallait faire. Que devrais-je faire? J’étais encore un peu confus et ils m’ont en quelque sorte rassuré que ce n’était pas ma faute, parce que j’avais l’impression que c’était le cas. Ils m’ont poussé à appeler cette ligne spécialisée dans ce domaine à Montréal et ce que j’ai fait. Et c’est en fait l’une des autres raisons pour lesquelles j’ai posté ceci. J’ai été choqué par le manque de ressources que nous avons sur cette situation.

Fondamentalement, j’ai appelé la ligne et ce n’était pas vraiment utile. J’étais un peu perdu sur ce qu’il fallait faire. J’ai essayé de raconter mon histoire, mais c’est difficile de raconter une histoire comme celle-ci parce que ce ne sont que des morceaux et que vous essayez de naviguer à travers cela, mais c’est tellement déroutant. Je lui ai demandé à la fin, genre, que dois-je faire ? Parce que je suis perdu. Elle m’a dit qu’il n’y a que deux endroits à Montréal qui peuvent faire face à ce genre de situations. Il y a un hôpital où vous pouvez vous rendre aux urgences (salle), mais elle a dit qu’elle ne recommanderait pas de le faire.

Et puis il y a une clinique pour ça. Je lui ai demandé de me donner comme le numéro ou quelque chose que je peux joindre (la clinique). Et après l’appel, j’ai appelé la clinique et elle était fermée et il était environ neuf heures. C’était fermé. J’ai laissé mes coordonnées et il leur a fallu deux jours pour répondre. Pour quelqu’un qui sait à 100 % qu’il a été agressé sexuellement, je ne peux même pas imaginer attendre deux jours. Ce n’est pas ok. Et ça m’a juste rendu triste, mais en même temps, je me dis, on doit faire mieux. Nous devons être meilleurs parce que ces situations se produisent si souvent.



Beauchemin : Vous avez parlé de la faiblesse de ne pas se sentir soi-même. Comment tu te sens maintenant?

Harvey : Je me sens un peu mieux. Je pense que la Mary de la semaine dernière n’aurait pas pu parler aux médias et poster ce que j’ai posté hier. Je pense que je m’en sors au jour le jour. Étonnamment nager genre d’aide. C’était une sorte de thérapie à certains égards, tout comme tout fermer et faire mon truc. Je pense que cela prend du temps.

Tant de gens m’ont contacté, n’est-ce pas? Et ça m’a juste brisé le cœur parce que leurs histoires, ils avaient encore honte après huit ans de leur incident et des trucs comme ça. Et je n’arrêtais pas de leur dire : ‘Ce n’est pas de ta faute, tu ne l’as pas demandé et tu ne devrais pas en avoir honte.’ Et il m’a fallu un certain temps pour réaliser que je devais écouter ce que je leur disais, que je ne devais pas avoir honte de ce qui s’était passé et que je devais être d’accord avec ça.



Beauchemin : Tu en parles avec ce courage et c’est super de t’entendre partager ton histoire car, comme tu le dis, ça arrive trop souvent. Quel est le message que vous voulez faire passer aux jeunes femmes, aux jeunes hommes ? Qu’est-ce que c’est? Quel est le message que vous voulez que les gens sachent ?



Harvey : Je pense qu’il faut être prudent. J’ai l’impression qu’on devrait en parler un peu plus, même à l’école. Cela semble fou. Mais dites juste aux gens que ça peut arriver à n’importe qui. Je pensais que j’étais en sécurité parce que j’étais avec un groupe d’amis comme moi et j’ai pensé: “Oh, ça va, ça ne m’arrivera pas parce que je suis entouré de gens que je connais.” Mais c’est arrivé et ça fait peur.

Si mon histoire peut aider une seule personne à être plus prudente ou quelqu’un qui pense à le faire… alors je suis content de l’avoir partagée parce que les gens ont besoin de savoir que ce n’est pas bien.



Beauchemin : Vous souvenez-vous de quelque chose de suspect ? Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous vient à l’esprit ?



Harvey : C’est ca le truc. Je sais que j’ai bu quatre verres. Le truc, c’est que probablement ce qui s’est passé, c’est que je n’ai pas tenu mon verre tout le temps. Je dansais aussi. Donc, c’était sur une table. Donc, c’est mon avis là-dessus. C’est comme ça que je peux penser parce que je ne sais pas quoi d’autre.



Beauchemin : Je suppose que c’est le message aux gens. Ils pensent qu’ils pourront le repérer, mais cela arrive.



Harvey : Cela arrive et vous ne vous en rendez même pas compte et c’est comme six heures plus tard. Ce n’est pas un bon sentiment et je souhaite que cela n’arrive pas si souvent, honnêtement,



Beauchemin : Le fait que les gens admirent les athlètes de votre calibre et vous admirent, et je pense que le fait que vous vous exprimiez — qu’espérez-vous maintenant ? Que les choses peuvent changer ?



Harvey : Oui, je l’espère vraiment. J’espère que si mon histoire peut aider d’une manière ou d’une autre à empêcher certains événements futurs de se produire. J’espère que j’espère que nous aurons plus de ressources. J’espère que les victimes n’auront pas honte comme beaucoup de gens en ce moment. Parce que nous ne devrions pas avoir honte de quelque chose que nous n’avons pas demandé.