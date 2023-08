Une mystérieuse tache sombre sur Neptune détectée depuis la Terre pour la première fois | Actualités scientifiques et technologiques

Les scientifiques ont détecté pour la première fois une mystérieuse tache sombre sur Neptune depuis la Terre.

Selon les experts, la grande zone sombre se trouve dans l’atmosphère de Neptune et à côté d’un point lumineux plus petit et inattendu.

Les taches sont courantes sur les planètes géantes – la plus célèbre étant la grande tache rouge de Jupiter – mais les experts affirment que c’est la première fois qu’on en voit sur Neptune avec un télescope depuis la Terre.

Ils restent un mystère pour les astronomes, qui espèrent que cette nouvelle découverte fournira des indices sur leurs causes.

Michael Wong, chercheur à l’Université de Californie, a déclaré : « Il s’agit d’une augmentation stupéfiante de la capacité de l’humanité à observer le cosmos.

« Au début, nous ne pouvions détecter ces taches qu’en y envoyant un vaisseau spatial, comme Voyager.

« Ensuite, nous avons acquis la possibilité de les distinguer à distance avec Hubble. Enfin, la technologie a progressé pour permettre cela depuis le sol. »

Une tache sombre a été découverte pour la première fois sur Neptune par Voyager 2 de la NASA en 1989, avant de disparaître quelques années plus tard.

Patrick Irwin, professeur à l’Université d’Oxford et chercheur principal de l’étude, a déclaré : « Depuis la première découverte d’une tache sombre, je me suis toujours demandé ce que sont ces caractéristiques sombres éphémères et insaisissables. »

Les scientifiques ont pu constater l’endroit par eux-mêmes en utilisant le très grand télescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO).

Les chercheurs ont utilisé les données du VLT pour exclure la possibilité que les taches sombres soient causées par une éclaircie dans les nuages.

Leurs recherches, publiées dans Nature Astronomy, ont commencé après que la NASA et le télescope spatial Hubble de l’Agence spatiale européenne ont découvert plusieurs points sombres dans l’atmosphère de la planète, dont un dans l’hémisphère nord de Neptune en 2018.

Ils ont pu en apprendre davantage en divisant la lumière du soleil réfléchie par la planète et les observations suggèrent que le phénomène naturel pourrait être provoqué par l’assombrissement des particules d’air lorsque la glace et les brumes se mélangent dans l’atmosphère de Neptune.

La méthode spectrale utilisée par les astronomes les a aidés à déterminer la hauteur de la tache sombre actuelle dans l’atmosphère, ainsi qu’à révéler la composition chimique des différentes couches de l’atmosphère de Neptune.

Les observations ont également donné un résultat surprenant : un type de nuage rare, profond et brillant qui n’avait jamais été identifié auparavant, même depuis l’espace.

Ce type de nuage rare est apparu comme une tache lumineuse juste à côté de la plus grande tache sombre principale.