Une mystérieuse « particule X » de l’aube des temps détectée dans le plus grand collisionneur du monde

Selon Lee, les X (3872) repérés dans le LHC seraient constitués d’une combinaison rare de quatre quarks. Les tétraquarks ou, éléments constitués de quatre quarks, sont rares dans la nature puisque la nature ne produit que des particules constituées de deux ou, tout au plus, de trois quarks. Une autre théorie alternative est que la particule X pourrait être composée de deux mésons faiblement liés plutôt que d’atomes comme tous les autres éléments.

Émergé d’un point ultra-dense appelé Singularité, notre univers a éclaté en billions de particules élémentaires il y a des milliards d’années. Ces particules élémentaires formaient des quadrillions de combinaisons aboutissant à la formation d’une matière stable composée de neutrons, d’électrons et de protons. Cependant, certaines combinaisons ont également conduit à la formation d’une particule dont les structures sont inconnues, appelées particules X. Bien que formées naturellement, ces structures mystérieuses n’ont jamais été synthétisées artificiellement jusqu’à présent. Une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology a trouvé des traces de particules X lors de la production de plasma quark-gluon induite par collision dans le Large Hadron Collider (LHC), situé au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Genève, Suisse.

