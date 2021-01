Dans une percée qui pourrait aider à élucider plusieurs des mystères les plus déconcertants de l’univers, les scientifiques pensent avoir détecté des traces d’une hypothétique particule de matière noire.

Toute la matière de l’univers est composée de nombreux types de particules. Les plus courants sont les protons, les neutrons et les électrons. Cependant, une équipe de physiciens théoriciens pense avoir découvert la première preuve de particules axion supposées depuis longtemps émergeant d’étoiles à neutrons proches.

Les chercheurs pensent que les axions peuvent être responsables des émissions de rayons X à haute énergie émanant d’un groupe d’étoiles à neutrons, qui sont les étoiles les plus petites et les plus denses connues, appelées les Magnificent Seven.

Les émissions de rayons X des étoiles à neutrons Magnificent Seven ont été trouvées dans les données d'archives des télescopes spatiaux XMM-Newton et Chandra X-ray.





Les axions ont longtemps été insaisissables parce qu’ils sont «Interagissent faiblement», ce qui signifie qu’ils entrent rarement en collision avec d’autres particules et les traversent souvent. Ils sont un candidat de premier plan pour expliquer la matière noire.

Les théories suggèrent que les axions peuvent exister naturellement sous forme de matière noire ou pourraient être créés par d’autres particules entrant en collision. Leur découverte répondrait à de nombreuses questions qui pèsent sur la matière noire, qui est censée constituer un grand pourcentage de l’univers que nous ne pouvons pas voir réellement.

«Vous pouvez considérer les axions comme des particules fantômes. Ils peuvent être n’importe où dans l’univers, mais ils n’interagissent pas fortement avec nous, nous n’avons donc pas encore d’observation à leur sujet ». a expliqué le co-auteur de la recherche, Raymond Co.

L’équipe estime que les axions sont produits dans le cœur d’une étoile à neutrons à la suite de la collision de neutrons et de protons. Les particules mystérieuses sont ensuite projetées dans le fort champ magnétique de l’étoile, où elles sont converties en photons – des particules de lumière – qui composent les rayons X détectés par les télescopes sur Terre.

Les chercheurs affirment que cette étude n’établit pas définitivement l’existence de l’axion, mais en fournit des preuves convaincantes.

Ils espèrent pouvoir confirmer la découverte de la particule en scannant le Magnificent Seven avec le télescope NuSTAR de la NASA, qui est plus sensible que les télescopes Chandra et XMM-Newton qui ont été utilisés dans les recherches actuelles.

