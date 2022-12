Une mystérieuse formation d'”hexagone” semblable à un extraterrestre qui peut être vue depuis l’espace déroute Internet, mais il y a une explication simple

Un mystérieux hexagone de type extraterrestre qui peut être vu de l’espace a longtemps déconcerté Internet.

Mais l’identité de la formation qui se trouve sur le littoral accidenté de l’Australie a une explication plus simple.

Le mystérieux hexagone peut être vu de l’espace Crédit : YouTube

La station navale Harold E. Holt est un centre de communication secret exploité par le ministère australien de la Défense.

L’installation est une installation conjointe australienne et américaine et abrite également une technologie de haute technologie exploitée par la Force spatiale du département américain de la Défense.

L’auteur Garrett Graff dans son livre Raven Rock affirme que la station est composée de 13 tours radio.

La plus haute, Tower Zero, se trouve au milieu tandis que six autres tours sont placées dans un hexagone autour d’elle.

L’installation envoie des signaux radio aux navires et sous-marins de l’US Navy et de la Royal Australian Navy dans l’ouest de l’océan Pacifique et l’est de l’océan Indien.

Elle est considérée comme la station de transmission la plus puissante de l’hémisphère sud.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la base a été utilisée pour transmettre des messages entre les centres de commandement australiens et américains et leurs navires et sous-marins.

La station est située près de la ville d’Exmouth sur le cap nord-ouest de l’Australie-Occidentale.

Pendant la guerre froide, le renseignement militaire américain était autrefois basé dans le canton de Pilbara à Exmouth, en Australie occidentale.

La ville a été construite pour soutenir la base de communication navale Harold E Holt et est un monument de la coopération entre l’Australie et les États-Unis pendant la guerre froide.

Un expert, Anthony Barker, a déclaré que la marine américaine disposait “d’une technologie étonnante pour communiquer sous l’eau avec les sous-marins”.

Mais il avait besoin “d’un accès à l’océan, à une certaine distance des grandes villes avec des transmissions radio contradictoires, et donc son vide même était idéal en ce qui concerne les Américains”.

Il porte le nom d’un ancien Premier ministre australien qui a mystérieusement disparu en nageant en 1967.

En 2020, Vanessa Hammond, maman de deux enfants, a déconcerté Internet lorsqu’elle a partagé la formation bizarre sur les réseaux sociaux après l’avoir repérée sur Google Maps.

En téléchargeant des photos de la forme hexagonale avec ses 60 000 abonnés sur Instagram, elle leur a demandé ce que c’était.

L’un d’eux a répondu que c’était “super flippant”.

Curieusement, elle a rapidement révélé que certaines personnes avaient répondu avec “beaucoup d’histoires qu’on m’a demandé de ne pas partager”.