Une explosion MYSTÈRE a frappé un cargo israélien dans le golfe d’Oman après que Joe Biden a ordonné une frappe aérienne sur la milice « Guardians of Blood » soutenue par l’Iran.

Le navire a été frappé par une explosion inexpliquée alors qu’il naviguait hors du Moyen-Orient, le forçant à se diriger vers le port le plus proche.

Il a renouvelé ses inquiétudes concernant la sécurité des navires dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran dans la région.

L’équipage et le navire, le MV Helios Ray, étaient en sécurité, selon les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni, qui sont gérées par la marine britannique.

L’incident s’est produit sur le même site où une série d’attaques présumées s’est produite en 2019 que la marine américaine a imputée à l’Iran, ce que Téhéran a démenti.

Dryad Global, une société de renseignement maritime, a identifié le navire en détresse comme étant le MV Helios Ray, un cargo à roulettes battant pavillon des Bahamas.

Les données de suivi par satellite du site Web MarineTraffic.com ont montré que l’Helios Ray avait été proche de la mer d’Oman vers 6 heures du matin vendredi avant de se retourner soudainement et de se diriger vers le détroit d’Ormuz.

Il venait de Dammam, en Arabie saoudite, et indiquait toujours Singapour comme destination sur son tracker.

Selon deux responsables de la défense américaine, le navire avait subi deux trous sur son côté bâbord et deux trous sur son côté tribord juste au-dessus de la ligne de flottaison dans l’explosion.

Une base de données des navires des Nations Unies a identifié le propriétaire du navire comme une société basée à Tel Aviv appelée Ray Shipping Ltd.

La 5e flotte de la marine américaine basée à Bahreïn a déclaré qu’elle était au courant et surveillait la situation, a rapporté Associated Press.

Alors que les circonstances de l’explosion restent incertaines, Dryad Global a déclaré qu’il était très possible que l’explosion provienne d’une « activité asymétrique de l’armée iranienne ».

Les tensions se sont intensifiées dans la région du Golfe depuis que les États-Unis ont réimposé les sanctions contre l’Iran en 2018 après que le président de l’époque, Donald Trump, ait retiré Washington de l’accord nucléaire de Téhéran en 2015.

Alors que l’Iran cherche à faire pression sur les États-Unis pour qu’ils lèvent les sanctions, le pays peut « chercher à exercer une diplomatie énergique par des moyens militaires », a rapporté Dryad. L’Iran n’a pas immédiatement reconnu l’incident.

Pendant ce temps, alors que le président Joe Biden tente de relancer les négociations nucléaires avec l’Iran, il a ordonné sa première opération militaire avec une frappe aérienne en Syrie à la suite d’attaques à la roquette par des fanatiques sur des cibles américaines en Irak voisin.

Les États-Unis ont largué sept munitions d’attaque directe conjointes (JDAM) de 500 livres qui auraient tué 22 personnes à un passage utilisé par des milices soutenues par l’Iran pour déplacer des armes à travers la frontière.

Les États-Unis semblaient riposter à une attaque à la roquette le 15 février contre la base militaire américaine de l’aéroport international d’Erbil – qui a ensuite été revendiquée par la Brigade des gardiens du sang.

Cette attaque, dans une région dirigée par des Kurdes, a tué un entrepreneur qui n’était pas américain et blessé de nombreux entrepreneurs américains et un membre du service américain.

Les États-Unis n’ont définitivement blâmé aucun groupe spécifique pour l’indignation ou ne l’ont attribué à aucun mandataire iranien dans la région, mais l’administration avait clairement indiqué où elle plaçait la responsabilité.

« Sous la direction du président Biden, les forces militaires américaines … ont mené des frappes aériennes contre des infrastructures utilisées par des groupes militants soutenus par l’Iran dans l’est de la Syrie », a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby après l’attaque.

Kirby a déclaré que Biden avait ordonné les frappes à Al Bukamal après avoir consulté les alliés américains, y compris les partenaires de la coalition.

Ils ont été autorisés « en réponse aux récentes attaques contre le personnel américain et de la coalition en Irak, et aux menaces permanentes contre ce personnel », a-t-il déclaré.

« Le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition. Dans le même temps, nous avons agi de manière délibérée qui vise à désamorcer la situation globale à la fois dans l’est de la Syrie et en Irak. »

Il a révélé que les frappes avaient détruit plusieurs installations à un point de contrôle frontalier utilisé par un certain nombre de groupes militants soutenus par l’Iran, notamment Kata’ib Hezbollah (KH) et Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

Les responsables du Pentagone ont révélé plus tard qu’ils avaient offert plusieurs groupes d’objectifs plus importants, mais Biden a approuvé la plus petite option.

« Je suis confiant dans l’objectif que nous avons poursuivi, nous savons ce que nous avons atteint », a déclaré le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, aux journalistes volant avec lui de Californie à Washington.

Il a ajouté: « Nous sommes convaincus que cette cible était utilisée par les mêmes militants chiites qui ont mené les frappes », a-t-il déclaré, faisant référence à l’attaque du 15 février.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que nous répondrions sur notre calendrier. Nous voulions être sûrs de la connectivité et nous voulions être sûrs d’avoir les bons objectifs. »

Un groupe militant chiite peu connu se faisant appeler Saraya Awliya al-Dam, en arabe pour la Brigade des Gardiens du Sang, a revendiqué la responsabilité de l’attaque du 15 février.

Une semaine plus tard, une attaque à la roquette dans la zone verte de Bagdad a semblé viser l’enceinte de l’ambassade américaine, mais personne n’a été blessé.

L’Iran a déclaré cette semaine qu’il n’avait aucun lien avec la Brigade des Gardiens du Sang.

Les attaques à la roquette contre les positions américaines en Irak ont ​​été menées alors que Washington et Téhéran cherchaient un moyen de revenir à l’accord nucléaire de 2015 abandonné par l’ancien président américain Donald Trump.

Il n’était pas clair comment, ou si, la frappe pourrait affecter les efforts américains pour ramener l’Iran dans une négociation sur les deux parties reprenant le respect de l’accord.

Il n’y a pas eu de commentaire officiel de la Syrie sur les frappes, mais la chaîne publique Ekhbariya TV a cité son journaliste à Deir al-Zor, affirmant que des frappes avaient eu lieu à l’aube contre plusieurs cibles près de la frontière syro-irakienne.

La frappe aérienne de jeudi a été limitée d’une manière qui pourrait éventuellement réduire le risque d’escalade des tensions.

La décision des États-Unis de frapper la Syrie mais pas l’Irak permet à ce dernier de lancer sa propre enquête sur l’attaque du 15 février.

Plus tôt cette semaine, l’une des principales milices irakiennes alignées sur l’Iran, appelée le groupe Kataib Hezbollah, a nié toute responsabilité dans les attaques à la roquette de ce mois-ci.

Quelques jours après l’attaque du 15 février, une salve a frappé une base au nord de Bagdad accueillant les forces américaines et blessé au moins un entrepreneur.

Les États-Unis ont mené des frappes militaires de représailles à plusieurs reprises ces dernières années.

À partir de la fin de 2019, les États-Unis ont répondu aux attaques à la roquette en frappant la milice Kataib Hezbollah en Syrie et en Irak.

Les deux parties se sont attaquées à plusieurs reprises pendant l’administration Trump et les États-Unis ont finalement tué le chef militaire iranien Qassem Soleimani.

L’Iran a riposté l’année dernière avec une attaque de missiles balistiques contre les forces américaines en Irak.

Les dernières attaques à la roquette ont eu lieu alors que les États-Unis et Téhéran explorent les moyens de revenir à un accord après que l’ancien président Donald Trump a abandonné l’accord nucléaire iranien de 2015.