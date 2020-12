Plus de 500 personnes ont été hospitalisées dans le sud de l’Inde ce mois-ci en raison d’une mystérieuse maladie qui a fait perdre soudainement connaissance aux personnes touchées, avoir des convulsions ou des vomissements. Beaucoup ont signalé une amnésie temporaire et des douleurs musculaires dans le dos ou le cou.

L’épidémie a eu lieu dans la ville d’Eluru, dans l’État d’Andhra Pradesh, sur la côte sud-est du pays, et a sonné l’alarme sur une nouvelle épidémie à un moment où la pandémie de coronavirus fait toujours rage. Environ 75 personnes restent à l’hôpital et une personne est décédée pendant le traitement après une chute.

Maintenant, les rapports médicaux préliminaires fournissent un indice – et cela n’a rien à voir avec le coronavirus.

«Ce qui a été établi par les experts, c’est qu’il s’agit d’un cas d’intoxication aiguë par des toxines. Ce n’est pas de nature chronique », a déclaré Himanshu Shukla, un haut responsable du district. « C’est tout ce que nous savons maintenant. »

Surpris par la nature particulière de la maladie et le grand nombre de patients, les responsables locaux de la santé se précipitent pour tester des échantillons d’eau, de lait, de légumes et de poisson afin d’identifier la source possible. Des équipes de l’Organisation mondiale de la santé, des biologistes moléculaires, des virologues et des nutritionnistes font également partie de l’étude.

Les toxines trouvées dans les échantillons de sang comprenaient du plomb et du nickel, mais on ne sait pas comment elles y sont arrivées. L’organochlore, qui se trouve normalement dans les pesticides, a également été trouvé dans certains des échantillons d’eau testés.

Les industries sont une source majeure de polluants de l’air et de l’eau en Inde, et les accidents ne sont pas rares. En mai, une fuite de gaz toxique d’une usine chimique a tué 11 personnes et rendu des centaines de personnes malades dans la ville portuaire de Visakhapatnam, dans le même État. L’Inde a également connu la pire catastrophe industrielle au monde en 1984, lorsqu’une fuite de gaz dans la ville centrale de Bhopal a tué des milliers de personnes.

Lorsque les premiers patients sont arrivés à l’hôpital gouvernemental d’Eluru samedi soir, beaucoup étaient paniqués, a rappelé AVR Mohan, l’inspecteur médical. Le lendemain matin, les chiffres n’avaient fait qu’augmenter.

Mohan s’est immédiatement rendu dans les hôpitaux privés voisins pour recevoir ceux qui affluaient. «La plupart des patients se sont rétablis en un jour», a-t-il déclaré. « Ils suivaient un traitement antiépileptique et antiémétique. » Plusieurs patients ont également subi un traumatisme psychologique, a-t-il ajouté.

Les choses étaient maintenant sous contrôle, a déclaré Shukla, le responsable du district. « Il s’agit d’une épidémie ponctuelle », a-t-il déclaré. «Ce qui s’est passé est arrivé un certain jour et certaines personnes en ont été affectées. Le nombre de nouveaux patients a diminué. «

Mercredi, seules 16 nouvelles personnes présentant les symptômes révélateurs ont été hospitalisées, en baisse par rapport aux jours précédents. Pour suivre ceux qui se sont rétablis et identifier de nouveaux patients, l’administration du district a mis en place environ 80 camps médicaux dans la région. Quelques patients ont signalé des crises répétées après leur sortie, a déclaré Mohan.

La maladie a frappé Teku Venkateshwar Rao soudainement et sans avertissement. Un homme de 38 ans qui gagne sa vie en repassant des vêtements a subi une crise d’épilepsie samedi matin.

«Il criait fort», a déclaré sa femme Teku Varalakshmi. «J’avais très peur à l’époque. Jamais de sa vie il n’a eu d’épilepsie ou de convulsions. «

La peur et la confusion hantent toujours la famille de Jagadheeshwar Rao, 56 ans, qui s’est évanouie au temple. Deux jours après sa libération, Rao, qui dirige un atelier de réparation de vélos, se sentait toujours faible. «Maintenant, je me sens un peu mieux, mais mon niveau d’énergie a chuté après la maladie», a-t-il déclaré.

Bien qu’il pense que la maladie mystérieuse pourrait être liée à la pandémie de coronavirus, il ne prend pas non plus de risques et boit l’eau du conseil.