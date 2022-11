Une mystérieuse créature “ressemblant à un cochon” s’échoue sur une plage en Irlande, laissant les habitants perplexes

Des photos inhabituelles de ce qui ressemble à une créature marine “ressemblant à un cochon” sont devenues virales sur Internet. Les images, publiées à l’origine sur Instagram, montrent le corps de la créature échoué sur le rivage de la plage de Barna Pier en Irlande. Bearna Beo, sur son compte Instagram, a mentionné que le phoque avait été retiré de la plage. Ils ont également partagé une mise à jour de l’Ocean Research Conservation Association Ireland dans la légende. Il disait: “Vous avez mentionné que l’animal était sans tête, ce qui est souvent le cas des phoques échoués morts après des intempéries ou des vents violents.” Jetez un œil ici :

Selon le Mirror, il existe deux types de phoques qui sont généralement repérés sur la côte autour de l’Irlande du Nord. Galway étant à l’ouest, cela signifiait que le phoque qui s’était échoué sur la plage se trouvait en territoire inconnu. Parmi les deux espèces trouvées, l’une est le phoque commun. C’est le plus petit des deux et ils aiment vivre dans des habitats plus abrités. La deuxième espèce trouvée dans la région est le phoque gris. Ils ont un corps plus gros avec une tête plus longue et préfèrent les zones plus exposées.

Pendant ce temps, des scientifiques du Museums Victoria Research Institute ont découvert une mystérieuse collection de créatures des grands fonds dans une région reculée de l’océan Indien, à proximité des volcans sous-marins. Les scientifiques et les chercheurs ont été stupéfaits de découvrir des anguilles sans yeux, des poissons ressemblant à des chauves-souris et des poissons lézards aux dents acérées comme des rasoirs. Dans un e-mail à Live Science, le scientifique en chef de l’expédition, Tim O’Hara, a écrit : « Les poissons sont les fashionistas des grands fonds. Ils sont de toutes formes et tailles, avec des organes légers, des leurres, des rayons modifiés en trépieds ou en appendices de camouflage, et des yeux énormes (ou manquants). Chaque espèce s’est superbement adaptée aux environnements extrêmes des grands fonds.”

Selon Live Science, ces créatures ont été découvertes lors d’une expédition dans le parc marin des îles Cocos (Keeling) en Australie. L’équipe de scientifiques et de chercheurs a collecté des échantillons à plus de trois miles de profondeur. Ils ont également étudié la vie sous-marine jusque-là inconnue.

