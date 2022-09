Les profondeurs sombres des océans abritent certaines des créatures les plus fascinantes et mystérieuses de la Terre qui restent cachées du monde extérieur. Récemment, des scientifiques sont tombés sur une de ces créatures marines inconnues en explorant l’Atlantique. Baptisé blue goo, l’animal a été repéré à plusieurs reprises par des explorateurs qui n’ont pas encore pu l’identifier.

La découverte a été faite par l’équipage Okeanos Explorer de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Une vidéo de la boue bleue a été partagée sur Twitter par la NOAA où la créature non identifiée est vue au fond de l’océan. La créature, de couleur bleu terne, a une apparence inhabituelle qui ne semble correspondre à aucune autre créature vue auparavant.

« Avez-vous entendu parler du dernier mystère d’Okeanos ? Vu plusieurs fois au large de Sainte-Croix, cet animal “bleu goo” a déconcerté les scientifiques, qui pensaient qu’il pourrait s’agir de coraux mous, d’éponges ou de tuniciers (mais certainement pas de rochers !).” la légende lue.

Avez-vous entendu parler de la dernière #Okeanos mystère? Vu plusieurs fois au large de Sainte-Croix, ce “bleu #goo” des scientifiques perplexes sur les animaux, qui pensaient qu’il pourrait s’agir de coraux mous, d’éponges ou de tuniciers (mais certainement pas de rochers !). Plus de Voyage to the Ridge 2022 : https://t.co/feZj9IgCG3 pic.twitter.com/OM5hMaOr2m — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) 7 septembre 2022

Selon le narrateur de la vidéo, les scientifiques ont vu l’organisme plusieurs fois au cours de leur expédition. Cependant, le mystère qui l’entoure restera jusqu’à ce qu’un échantillon de celui-ci soit collecté ou que ses images de haute qualité soient envoyées à un expert en corail pour déterminer s’il relève de la catégorie des coraux, dit le narrateur.

Le narrateur a ajouté que les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur la créature, mais il s’agit probablement d’un corail mou, d’un tunicier ou d’une éponge. Ils ont insisté sur le fait que l’organisme n’est probablement pas une roche.

La découverte a été faite lors de l’expédition Ocean Exploration’s Voyage to the Ridge de la NOAA. Il s’agit d’une série de trois expéditions visant à explorer la dorsale médio-atlantique, le plateau des Açores et la zone de fracture Charlie-Gibbs. Les scientifiques s’attendent à une variété de créatures marines ici qui sont soutenues par des évents hydrothermaux et la disponibilité d’un fond marin dur. À l’aide d’un véhicule sous-marin télécommandé (ROV) et de la cartographie, les scientifiques ont cherché à faire la lumière sur les régions explorées de l’océan.

