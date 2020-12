La souche mutante « britannique » Covid-19 qui a incité un certain nombre de pays européens à interrompre les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, et qui est considérée comme très contagieuse, a également été découverte en Italie, après avoir imposé son interdiction de voyager.

La même nouvelle souche de coronavirus derrière la peur actuelle en Europe a été isolée dans un laboratoire de l’hôpital militaire Celio de Rome. Il a été obtenu d’une personne qui avait déjà été testée positive pour Covid-19, a confirmé le ministère de la Santé du pays.

«Le département scientifique de Celio… a séquencé le génome d’un virus… [similar] à la variante trouvée au Royaume-Uni ces dernières semaines », a déclaré le ministère dimanche.

Le patient infecté par la nouvelle souche de virus et son partenaire étaient récemment revenus du Royaume-Uni et ont atterri à l’aéroport de Rome Fiumicino, selon les autorités italiennes.

Tous deux ont été placés en isolement pendant que les membres de leur famille et « Contacts étroits » on disait suivre «Procédures établies par le ministère.»

Plus tôt dimanche, l’Italie avait rejoint une foule d’autres pays européens qui suspendaient temporairement tous les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, en raison de préoccupations concernant la nouvelle souche de virus.

Même ceux qui avaient traversé le territoire britannique au cours des 14 derniers jours se sont vu interdire l’entrée en Italie, en vertu d’un arrêté signé par le ministre de la Santé, Roberto Speranza.«Cette variante de Covid, récemment découverte à Londres, est inquiétante et devra être étudiée par nos scientifiques», a déclaré le ministre, sans fournir de détails sur le moment de l’interdiction.

Rome a également déclaré un verrouillage national pour les vacances à venir, fermant les magasins non essentiels et restreignant les visites à domicile.

D’autres pays de l’UE, dont l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas, ont également déclaré qu’ils arrêteraient tous les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, tandis que la Turquie a déclaré qu’elle fermait les connexions avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ainsi qu’avec le Danemark. et Afrique du Sud.

Auparavant, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, avait admis que la souche nouvellement découverte et hautement contagieuse était « hors de contrôle, » comme il a appelé à des mesures plus restrictives pour endiguer sa propagation. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé samedi des verrouillages stricts de rang 4 dans une zone comprenant Londres, le sud-est et Peterborough dans l’est, justifiant les mesures par la diffusion de cette nouvelle variante de Covid-19.

