Une multivitamine peut-elle garder votre cerveau en bonne santé ?

Une nouvelle étude suggère qu’une multivitamine quotidienne pourrait améliorer la mémoire chez les personnes âgées.



Des millions de personnes prennent une multivitamine chaque jour. Certains pensent que c’est une sorte d’assurance au cas où leur alimentation manquerait de nutriments essentiels. D’autres pensent qu’il conjurera les maladies en renforçant l’immunité, en améliorant la santé du cerveau ou en régulant le métabolisme. Il est facile de voir d’où viennent ces idées : les publicités vantent de nombreux avantages pour la santé, même si la plupart n’offrent que peu ou pas de preuves pour étayer ces affirmations.

Mais recherche sur les avantages pour la santé des multivitamines a été mélangé au mieux. Cette année, par exemple, l’US Preventive Services Task Force, une autorité de premier plan en matière de soins de santé préventifs, examiné 90 des meilleures études disponibles sur les suppléments et les vitamines, concluant que les produits ne protégeaient pas les adultes en bonne santé manquant de déficits nutritionnels contre les maladies cardiovasculaires, le cancer ou la mort de toutes causes.

La recherche sur différentes doses, combinaisons de suppléments ou populations pourrait-elle conduire à une conclusion différente ? Eh bien, oui – en fait, cela s’est peut-être déjà produit, selon une nouvelle étude axée sur la mémoire et les fonctions cérébrales.

Une multivitamine quotidienne peut-elle améliorer la fonction cérébrale chez les personnes âgées ?

Nos options actuelles pour améliorer la santé du cerveau sont limitées. Par exemple, l’exercice régulier, un poids optimal et une alimentation saine pour le cœur peuvent améliorer la santé cardiovasculaire et réduire les risques de certains types de démence, comme la démence due aux accidents vasculaires cérébraux. Au-delà de ces mesures de bon sens, aucun médicament, supplément ou traitement disponible n’améliore de manière fiable la fonction cérébrale à long terme, malgré les publicités affirmant le contraire.

C’est pourquoi les chercheurs continuent d’explorer si certains aliments ou suppléments pourraient s’avérer efficaces. Dans une étude récente publiée dans Alzheimer et démence, plus de 2 200 volontaires âgés de 65 ans et plus ont été répartis au hasard pour recevoir du cacao ou un placebo, une multivitamine ou un placebo, ou à la fois du cacao et une multivitamine pendant trois ans. La multivitamine choisie pour cette étude était Argent centralqui contient 27 vitamines, minéraux et autres nutriments en quantités variables.

Lorsque les tests de cognition ont été analysés à la fin de l’essai, ceux qui recevaient du cacao n’ont montré aucune amélioration. Mais ceux qui devaient prendre une multivitamine avaient de meilleurs scores aux tests de

fonction cérébrale globale (en particulier chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires)

Mémoire

fonction exécutive (tâches telles que planifier à l’avance ou se souvenir des instructions).

Sur la base de ces résultats, les chercheurs ont estimé que trois ans d’utilisation de multivitamines pourraient ralentir le déclin des fonctions cérébrales lié à l’âge jusqu’à 60 %.

Notamment, les participants à l’étude étaient pour la plupart blancs (89%), avaient un âge moyen de 73 ans et plus de la moitié étaient des femmes (60%). Ils n’ont été suivis que pendant trois ans. Cependant, il s’agissait d’un essai randomisé en double aveugle, considéré comme le plan d’étude le plus puissant.

Devrions-nous tous prendre des multivitamines ?

Cette étude à elle seule ne suffit pas à suggérer l’utilisation systématique de multivitamines pour les personnes de tous âges. Il se peut que les avantages pour les personnes âgées observés dans cette étude soient dus à des carences en certains nutriments chez certains des participants à l’étude. Nous ne savons pas si cela est vrai car cela ne faisait pas partie de l’étude.

Ou nous pourrions apprendre que les avantages rapportés ici sont trop faibles pour faire une grande différence dans la vie réelle, ou diminuent avec le temps, ou n’ont aucun effet sur la prévention des types courants de démence. Et il est difficile d’ignorer un essai antérieur randomisé et contrôlé par placebo c’était en fait plus important et à plus long terme : il n’a trouvé aucune amélioration de la fonction cérébrale chez les médecins de sexe masculin âgés de 65 ans et plus prenant des multivitamines.

Mais cela signifie qu’une étude plus approfondie est justifiée. Nous devons comprendre qui est le plus susceptible de bénéficier de l’utilisation de multivitamines, quelle dose est optimale et quelles parties de la multivitamine sont les plus importantes. Nous avons également besoin d’essais plus importants, qui durent plus longtemps et incluent un groupe de participants plus diversifié. Et certainement, il y a une différence entre l’amélioration de la fonction cognitive et la prévention de la démence. Nous avons encore besoin de savoir si des conditions comme la maladie d’Alzheimer peuvent être prévenues par l’utilisation de multivitamines ou d’autres suppléments.

La ligne du bas

Les affirmations selon lesquelles certains suppléments peuvent améliorer la santé du cerveau sont partout où vous regardez. Mais les preuves scientifiques solides étayant ces affirmations sont beaucoup plus rares. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette nouvelle étude est importante : si elle est confirmée, cela signifie qu’un supplément de vitamines sûr, largement disponible et peu coûteux pourrait améliorer la qualité de vie de plusieurs millions de personnes vieillissantes.

Dans le passé, les allégations faites par les fabricants de divers suppléments et vitamines ont largement dépassé la science. Des études comme celle-ci devraient aider la science à rattraper son retard et à déterminer quelles affirmations sont valables.