Une multitude d’entreprises technologiques annoncent des gels d’embauche et des suppressions d’emplois

SAN FRANCISCO – Le ralentissement de l’industrie technologique est devenu encore plus net jeudi alors qu’Amazon a annoncé publiquement qu’il avait suspendu l’embauche de sa main-d’œuvre et que plusieurs autres entreprises technologiques ont annoncé des suppressions d’emplois. Amazone a dit les cadres supérieurs ont décidé cette semaine de suspendre les embauches supplémentaires des entreprises parce que l’économie était «dans une situation incertaine». Cette décision s’ajoute à un gel du mois dernier lorsque le géant du commerce électronique a interrompu l’embauche d’entreprises et de technologies dans son activité de vente au détail pour le reste de l’année. “Nous prévoyons de maintenir cette pause en place pendant les prochains mois et continuerons de surveiller ce que nous voyons dans l’économie et l’entreprise”, a déclaré Beth Galetti, la responsable des ressources humaines d’Amazon, dans une note publiée en interne. et sur la société Blog. Dans le même temps, le service de covoiturage Lyft a déclaré qu’il supprimerait 13% de ses employés, soit environ 650 de ses 5 000 travailleurs. Stripe, une plateforme de traitement des paiements, a dit il supprimerait 14% de ses employés, soit environ 1 100 emplois.

Les géants de la technologie, dont Meta et Amazon, ralentissent leurs embauches depuis des mois, tandis que les petites entreprises technologiques telles que Robinhood et Coinbase ont annoncé des licenciements. Mais rarement autant de suppressions d’emplois et de gels d’embauches dans l’industrie ont été divulgués le même jour. Rachat de Twitter par Elon Musk Carte 1 sur 8 Une affaire à succès. En avril, Elon Musk a fait une offre non sollicitée d’une valeur de 44 milliards de dollars pour la plate-forme de médias sociaux, affirmant qu’il souhaitait transformer Twitter en une entreprise privée et permettre aux gens de s’exprimer plus librement sur le service. Voici comment la bataille de plusieurs mois qui a suivi s’est déroulée : La réponse. Le conseil d’administration de Twitter a contré l’offre de M. Musk avec un mécanisme de défense connu sous le nom de “pilule empoisonnée”. Cette tactique d’entreprise bien rodée rend une entreprise moins acceptable pour un acquéreur potentiel en rendant plus coûteuse l’achat d’actions au-dessus d’un certain seuil. Sécurisation du financement. Bien que son offre initiale contienne peu de détails et ait été reçue avec scepticisme par Wall Street, M. Musk, l’homme le plus riche du monde, a agi rapidement pour obtenir des engagements pour financer son offre, faisant pression sur le conseil d’administration de Twitter pour qu’il prenne ses avances au sérieux. Trouver un accord. Une fois le financement en place, le conseil d’administration de Twitter a rencontré M. Musk en avril pour discuter de son offre. Les deux parties sont rapidement parvenues à un accord, la société acceptant de se vendre pour 54,20 dollars par action, soit environ 44 milliards de dollars au total. Des tensions surgissent. Peu de temps après que M. Musk et Twitter soient parvenus à leur accord, les problèmes ont commencé. M. Musk a menacé de se retirer de l’accord si Twitter ne fournissait pas plus d’informations sur la façon dont il calcule le nombre de faux comptes. En juin, la société a annoncé qu’elle prévoyait de lui donner accès à une grande partie de ses données. Musk recule. En juillet, M. Musk a annoncé qu’il mettait fin à l’accord, citant le désaccord persistant sur le nombre de comptes de spam. Twitter a ensuite poursuivi le milliardaire pour le forcer à conclure l’accord. Mais M. Musk a riposté dans un dossier juridique, arguant que la société avait dissimulé le nombre réel de faux comptes sur sa plateforme, accusant Twitter de fraude. Préparation du procès. Les avocats des deux parties ont délivré plus de 100 assignations à comparaître avant un procès qui devait commencer en octobre, ciblant principalement les VIP de la technologie. En septembre, un juge a décidé que M. Musk pouvait modifier sa plainte pour inclure les accusations d’un ancien chef de la sécurité de Twitter qui affirmait que l’entreprise avait induit le public en erreur sur ses pratiques de sécurité. Un geste surprise. Le 4 octobre, M. Musk a proposé un accord pour acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars, le prix qu’il a accepté de payer pour l’entreprise en avril. Le 27 octobre, l’achat a été finalisé. M. Musk a rapidement commencé à faire le ménage, avec au moins quatre hauts dirigeants de Twitter, dont le directeur général et le directeur financier, qui ont été licenciés.













Les entreprises technologiques ont ouvert la voie à l’économie américaine au cours de la dernière décennie, soulevant le marché boursier pendant les pires jours de la pandémie de coronavirus. Mais au cours des dernières semaines, bon nombre des plus grandes entreprises ont publié des résultats financiers suggérant qu’elles ressentaient l’impact de la nervosité économique mondiale, de la flambée de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt. Les entreprises de médias sociaux, en particulier, sont aux prises avec un recul de la publicité numérique. La semaine dernière, Amazon a averti les investisseurs que la croissance de son trimestre en cours pourrait s’affaiblir au rythme le plus lent depuis deux décennies, ce qui inclut la saison critique des achats des Fêtes. D’autres licenciements dans les entreprises technologiques sont en cours. Elon Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière, a ordonné des coupes dans l’ensemble de la société de médias sociaux. Les employés de la société de médias sociaux ont commencé à faire circuler un «Guide de mise à pied” avec des conseils sur la façon de gérer le licenciement. Jeudi, Lyft a déclaré qu’il avait décidé de procéder à des licenciements face à “une récession probable au cours de l’année prochaine”. Toutes les équipes seraient concernées, ont déclaré Logan Green et John Zimmer, les co-fondateurs de l’entreprise, dans un e-mail aux employés.