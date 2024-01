Une multiplication alarmante par 30 de la rougeole en Europe

Par Philippa RoxbyJournaliste santé

L’année dernière, les cas de rougeole ont été multipliés par 30 en Europe, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les chefs de la santé préviennent que les cas continuent d’augmenter et que des « mesures urgentes » sont nécessaires pour empêcher une nouvelle propagation.

Plus de 30 000 personnes ont été infectées en 2023, contre 941 sur l’ensemble de 2022.

L’OMS estime que cela est dû au fait que moins d’enfants ont été vaccinés contre la maladie pendant la pandémie de Covid.

Au Royaume-Uni, les responsables de la santé ont déclaré la semaine dernière qu’une épidémie de rougeole hautement contagieuse dans les West Midlands pourrait se propager rapidement à d’autres villes avec de faibles taux de vaccination.

Plus de 3,4 millions d’enfants de moins de 16 ans ne sont pas protégés et risquent de tomber malades à cause de la maladie, selon le NHS England.

Des millions de parents et de tuteurs sont contactés et invités à prendre rendez-vous pour garantir que leurs enfants soient entièrement vaccinés contre la rougeole. Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) est administré en deux doses : la première vers l’âge d’un an et la seconde vers l’âge de trois ans et quatre mois.

Le vaccin est très efficace pour protéger contre la rougeole, mais seulement 85 % des enfants entrant à l’école primaire au Royaume-Uni ont reçu les deux vaccins.

Parlant de la situation en Europe, le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS, a déclaré : « Nous avons constaté, dans la région, non seulement une multiplication par 30 des cas de rougeole, mais également près de 21 000 hospitalisations et cinq décès liés à la rougeole. C’est préoccupant.

“La vaccination est le seul moyen de protéger les enfants de cette maladie potentiellement dangereuse.”

La rougeole peut être une maladie grave à tout âge. Cela commence souvent par une forte fièvre et une éruption cutanée, qui disparaissent normalement en 10 jours – mais les complications peuvent inclure une pneumonie, une méningite, la cécité et des convulsions.

Les bébés trop jeunes pour avoir reçu leur première dose de vaccin, les femmes enceintes et celles dont le système immunitaire est affaibli sont les plus à risque. Pendant la grossesse, la rougeole peut entraîner une mortinatalité, une fausse couche et la naissance d’un bébé avec un faible poids à la naissance.

Il est demandé à tous les pays de la région européenne de détecter et de réagir rapidement aux épidémies de rougeole, tout en vaccinant davantage de personnes.

L’OMS a déclaré que la rougeole avait touché tous les groupes d’âge l’année dernière, jeunes et vieux.

Dans l’ensemble, deux cas sur cinq concernaient des enfants âgés de 1 à 4 ans et un cas sur cinq concernait des adultes âgés de 20 ans et plus.

Entre janvier et octobre 2023, 20 918 personnes en Europe ont été hospitalisées pour la rougeole. Dans deux pays, cinq décès liés à la rougeole ont également été signalés.

Effet pandémique

Les taux de vaccination pour la première dose du vaccin ROR, qui protège contre la rougeole, sont passés de 96 % en 2019 à 93 % en 2022 dans toute l’Europe. Le recours à la deuxième dose est passé de 92 % à 91 % au cours de la même période.

Cette baisse apparemment minime du taux de vaccination signifie que plus de 1,8 million d’enfants en Europe n’ont pas été vaccinés contre la rougeole au cours de ces deux années.

« La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur les performances du système de vaccination au cours de cette période, entraînant une accumulation de[vaccinated] et des enfants sous-vaccinés”, a rapporté l’OMS.

Avec l’essor des voyages internationaux et la suppression des mesures de distanciation sociale, le risque de propagation de la rougeole au-delà des frontières et au sein des communautés est bien plus grand, en particulier au sein des populations sous-vaccinées, selon le rapport.

Même les pays qui ont atteint le statut d’élimination de la rougeole courent un risque d’épidémies importantes, a prévenu l’OMS.

Il indique que 95 % des enfants doivent être vaccinés avec deux doses contre la rougeole dans toutes les communautés afin de prévenir la propagation de cette maladie hautement contagieuse.