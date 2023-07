Une «moule» bénévole recherchée pour protéger les lacs Okanagan

L’Okanagan and Similkameen Invasive Species Society demande aux bénévoles d’aider à surveiller les lacs Okanagan pour surveiller les moules envahissantes.

Il s’agit de la troisième année du projet de science citoyenne.

Le projet est à la recherche de résidents qui possèdent des quais privés sur les lacs Kalamalka, Wood, Okanagan, Skaha et Osoyoos. Les bénévoles recevront une paire de moniteurs à attacher à leurs quais et devront les vérifier pour les moules envahissantes toutes les deux semaines de juillet à septembre.

« Ce projet présente une occasion unique d’étendre nos efforts de surveillance à des régions qui étaient auparavant inaccessibles. En engageant les résidents, nous pouvons aider à protéger nos lacs des moules envahissantes », a déclaré Lisa Scott, directrice générale de la société des espèces envahissantes.

Le projet est financé par le programme de sensibilisation et d’éducation Okanagan WaterWise de l’Okanagan Basin Water Board dans le cadre de sa campagne Don’t Move A Mussel. Cet effort augmente la surveillance des moules envahissantes dans les lacs de la province et est géré par le ministère de l’intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique.

Les moules zébrées et quagga ont infesté près de 700 lacs en Amérique du Nord depuis leur introduction dans les Grands Lacs à la fin des années 1980.

À ce jour, aucune introduction de moules zébrées ou quagga vivantes n’a été signalée dans les lacs ou les cours d’eau de la Colombie-Britannique. Cependant, Scott dit que le risque de contamination par les embarcations est toujours présent, ce qui rend la détection précoce cruciale. Les conséquences d’une invasion seraient désastreuses, causant des dommages irréversibles aux écosystèmes des lacs, à la qualité de l’eau, aux loisirs et au tourisme, ainsi qu’aux infrastructures municipales d’approvisionnement en eau.

« Une introduction envahissante de moules aurait un impact sur tous les membres de notre communauté », a-t-elle déclaré. « Ce projet offre une chance aux gens de participer activement à la lutte contre un problème environnemental important qui nous touche tous. Nos lacs sont au cœur de notre communauté et leur protection n’a jamais été aussi impérative.

Les personnes intéressées à participer à ce projet de science citoyenne sont priées de contacter [email protected].

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

OkanaganShuswapL’Eau