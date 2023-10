Une mouffette évadée est « entièrement chargée » de spray puant et pourrait la libérer si elle est acculée, prévient son propriétaire

Une mouffette en fuite est « entièrement chargée » de spray puant et pourrait la libérer si elle est acculée, a prévenu son propriétaire.

L’animal de compagnie Pongy, Sky, l’a trouvé dans un jardin et est « effrayé par les étrangers » et « capable de pulvériser », a déclaré Sharon Tyler, inquiète.

La mouffette Sky pourrait libérer un puissant spray de ses glandes anales si elle se sent menacée. Crédit : BNPS

La propriétaire Sharon a fait appel à son collègue propriétaire de mouffette, Jayden, dans l’espoir de capter l’odeur de Sky. Crédit : BNPS

Une recherche est en cours pour découvrir où elle se trouve, et son compatriote Dexter est appelé pour suivre la piste.

Les mammifères malodorants libèrent un puissant spray de leurs glandes anales s’ils se sentent menacés.

Cela peut durer des semaines et, dans la nature, même les ours et les loups les évitent de peur d’être aspergés. La plupart des mouffettes en ont assez pour environ cinq shots.

Sharon a déclaré : « Le spray sent mauvais quand cela se produit, mais c’est tellement rare. Sky n’a sorti son spray qu’une seule fois. Elle est nerveuse et s’enfuira probablement si quelqu’un qu’elle ne connaît pas l’approche.

Sky vit dans un appartement avec Sharon, 55 ans, et gère le jardin via une chatière.

Mais Sharon, une technicienne antiparasitaire, a dû déménager temporairement pendant les travaux de construction et est revenue deux fois par jour pour vérifier Sky, qui pèse environ 9 livres et porte un manteau de fourrure marron chocolat et blanc.

Elle a déclaré : « J’ai bêtement laissé le portail déverrouillé et il a dû s’ouvrir sous le vent. J’ai vérifié vendredi soir et elle était passée samedi matin.

« Elle ne sera pas loin. Elle a sept ans et demi, ce qui est assez vieux pour une mouffette, et je suis sûr qu’elle dort en boule dans un hangar quelque part.

Sharon, qui élève des mouffettes depuis environ 17 ans, a encordé son compatriote Jayden Parr, qui promenait son animal de compagnie Dexter en laisse autour de Christchurch, dans le Dorset, dans l’espoir de capter l’odeur de Sky.

Et tandis que Sky mange du poulet cru, Mlle Tyler a déclaré qu’elle ne représentait pas une menace pour les autres animaux domestiques car elle avait l’habitude de les côtoyer à la maison.