Une mouffette en fuite retrouvée après qu’un journaliste du Sun se soit habillé en partenaire potentiel dans le but de l’attirer

Un SKUNK qui faisait une couchette a été retrouvé après une recherche qui a vu The Sun s’habiller comme un partenaire potentiel dans le but de l’attirer.

Nous avons raconté mardi comment l’animal Sky – « entièrement chargé » de spray défensif pongy – avait disparu depuis vendredi après que le vent ait ouvert une porte de jardin non verrouillée.

Sky la mouffette a fait une couchette mais a été retrouvée après une recherche Crédit : Louis Wood News Group Newspapers Ltd.

On l’a entendu crier dans les bois, alors notre équipe skunktastic Sun est venue l’attirer habillée en Roméo puant du dessin animé Pepe Le Pew.

Nous avons également tenté Sky avec ses aliments préférés : le poulet cru et le fromage cottage.

Mais finalement, elle a été retrouvée mardi soir à seulement 40 mètres du domicile de la propriétaire Sharon Tyler à Christchurch, Dorset.

La voisine Elise Cursley, 19 ans, a repéré Sky se faufilant sous une camionnette dans une allée en face de la maison de Sharon.

Sharon, 55 ans – une technicienne antiparasitaire qui possède des mouffettes depuis 17 ans – a déclaré : « Le soulagement de la retrouver est immense.

« Quand je l’ai vue, je suis tombé à genoux et je sanglotais à gorge déployée.

« Nous étions quatre à chercher à certains moments, et je cherchais pendant six heures, jour et nuit. »

Sharon a placé le lit de Sky, avec une cuisse de poulet juteuse à l’intérieur, dans une forêt près de l’endroit où ses cris ont été entendus – mais n’a rien fait.

Elle a poursuivi : « La retrouver est le meilleur sentiment.

« Heureusement, mon jardin est à l’épreuve des mouffettes tant que je n’oublie pas de verrouiller le portail. »

Nous avons célébré le retour au parfum paradisiaque de Sky en lui faisant lire le journal d’hier.

