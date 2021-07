Une mouette frappe un adolescent au visage lors d’un manège dans un parc d’attractions du New Jersey

Une seconde, Kiley Holman était attachée à un manège de parc d’attractions, attendant d’être projetée dans le ciel, et la suivante, une mouette s’était envolée contre son visage. Une vidéo virale partagée sur Facebook montre un Holman frénétique réagissant à la mouette qui se lance rapidement dans son corps et s’envole.

Holman, 13 ans, et son amie et compagnon de voyage, Georgia Reed, 14 ans, ont déclaré à Action News qu’ils célébraient l’anniversaire de Reed à Morey’s Piers, un parc d’attractions du New Jersey.

Dans la vidéo, on peut entendre Holman crier « un oiseau s’est envolé sur mon visage » alors que Reed n’avait aucune idée de ce qui se passait à côté d’elle.

« Quand je me suis fait tirer dessus, je l’ai vu. Cela allait dans le sens inverse, puis il est revenu et m’a frappé en plein visage », a déclaré Holman à Action News. « C’était vraiment léger et cela ne laissait que la plus petite égratignure. »

Heureusement, la mouette s’est rapidement envolée du visage de Holman et les filles ont apprécié le reste du trajet. L’incident est même passé inaperçu pour la mère de Reed qui attendait les filles ci-dessous. Elle pensait que les plumes qui tombaient étaient des talons de téléscripteur, selon Action News.

Holman est un amoureux des animaux et ne s’est pas soucié de l’intrusion de la mouette. Ironiquement, elle a dit qu’elle avait toujours voulu attraper et tenir une mouette.

« Je l’ai vu sur Internet, des gens essayaient de les attraper et, je ne sais pas, j’ai juste pensé que ce serait cool », a déclaré Holman.

