Une mouette arrache la nourriture d’une femme directement de sa bouche

Méfiez-vous des mouettes car elles prennent ce qu’elles veulent, surtout si c’est de la nourriture. Une vidéo virale qui a émergé en ligne présente une mouette volant de manière hilarante de la nourriture à une femme. Dans la vidéo, on peut voir une femme se filmer alors qu’elle prend une bouchée d’un en-cas présent dans sa main. Mais son bonheur ne dure pas longtemps lorsqu’un invité indésirable non seulement ruine sa vidéo, mais vole également sa nourriture. Le moment qui a mal tourné montre une mouette interrompant soudainement la femme et avant qu’elle ne puisse avaler la nourriture, l’oiseau utilise son bec pour l’arracher.

La femme en question n’a plus qu’une petite miette dans la main avec un air frustré sur le visage. Le clip amusant a été partagé sur la page Instagram de Animals Doing Things. Le clip était accompagné d’une légende hilarante, “Vous voyez, personnellement, je ne laisserais pas cette diapositive.” La femme dans la vidéo est identifiée comme étant une créatrice de contenu numérique, Angie, connue pour ses vidéos de cuisine. Regardez la vidéo hilarante ici :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a fait éclater de rire Internet. Un utilisateur a plaisanté : « J’aimerais signaler un vol. Oui, j’ai des preuves », a ajouté un autre,« Le plat de ce soir: Seagull Pie. Un autre a rejoint, “Mauvaise journée pour la fille. Bonne journée pour l’oiseau. Pendant ce temps, une section d’Internet a également félicité Angie pour avoir assez bien géré la situation, un utilisateur a écrit: “C’est la chose la plus effrayante que j’ai vue de toute la semaine !! Elle était si calme”, ​​a commenté un autre, “Gérée avec style et grâce.” Un utilisateur de médias sociaux qui n’apprécie pas d’enregistrer des vidéos en mangeant a déclaré : “C’est ce que vous obtenez en vous filmant en train de manger.”

Le clip viral a recueilli plus de 68 000 likes sur l’application de partage de photos. La créatrice numérique a appris à ses dépens à être consciente de son environnement lorsqu’elle a capturé la vidéo désormais virale de la mouette accrochant sa délicieuse nourriture.

