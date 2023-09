Une mouche lanterne envahissante maintenant dans l’Illinois et ce que cela signifie pour nos arbres – Shaw Local

Le ministère de l’Agriculture de l’Illinois a confirmé la première détection de mouche lanterne tachetée dans l’Illinois le 16 septembre.

Les autorités locales ont coordonné une visite sur place dans la zone proche du rapport et ont identifié une zone modérément peuplée de mouches tachetées le 18 septembre et ont confirmé les résultats mardi. La mouche-lanterne tachetée ne présente aucun problème de santé humaine ou animale.

« S’il y a un côté positif associé à la mouche lanterne tachetée dans l’Illinois, c’est que nous n’avons aucune raison de croire que sa présence entraînera la mort généralisée des plantes ou des arbres », a déclaré Scott Schirmer, de la pépinière et du bureau de terrain du Nord du ministère de l’Agriculture de l’Illinois. Chef de section. « Il s’agira probablement d’un ravageur nuisible qui interférera avec notre capacité à profiter des espaces extérieurs et pourrait avoir un impact sur l’industrie agrotouristique, notamment les vergers, les champs de citrouilles et les vignobles. »

Jerry Costello II, directeur du ministère de l’Agriculture de l’Illinois, a déclaré que la mouche lanterne tachetée se rapprochait du Midwest et de l’Illinois depuis près d’une décennie, et qu’une équipe multi-agences se préparait à ce scénario. Cela comprend des efforts de préparation, d’information et d’éducation de l’industrie et du public, ainsi que la surveillance de la détection précoce.

La mouche lanterne tachetée est une plante envahissante originaire d’Asie de l’Est qui a été trouvée pour la première fois aux États-Unis dans le sud-est de la Pennsylvanie en 2014. Depuis, elle s’est propagée à travers l’est des États-Unis et maintenant récemment dans le Midwest, l’Indiana, le Michigan et l’Ohio signalant tous des détections. .

Ils se nourrissent d’une grande variété de plantes et ont une affinité avec les arbres du ciel envahissants, les raisins et les érables. Ces plantes devraient être ciblées pour les activités de surveillance. Ces mouches produisent du miellat en se nourrissant, un liquide collant qui recouvre ou s’accumule sur le feuillage et d’autres parties des plantes.

« L’IDOA travaille avec des partenaires fédéraux et locaux pour tenter de déterminer l’étendue complète de l’infestation », a déclaré le Dr Michael Woods, directeur de division des ressources naturelles. « Bien que nous ne puissions pas déterminer avec certitude comment la mouche-lanterne tachetée est arrivée ici, des efforts sont entrepris pour mieux comprendre son mouvement et son comportement. »

La mouche tachetée se déplace facilement sur les surfaces et les produits en bois, les véhicules comme les trains, les articles d’extérieur et plus encore, ce qui rend ces ravageurs difficiles à contenir.

Ceux qui cherchent à aider doivent signaler leurs observations à [email protected], éliminer et détruire les parasites, vérifier les véhicules, garder les yeux ouverts et faire passer le message au reste du public.