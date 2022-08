Une mouche infectée par un champignon zombie remporte le concours de photos scientifiques

Beauté et horreur. Ces deux concepts coexistent dans l’image gagnante du Concours de photographie 2022 de la revue BMC Ecology and Evolution.

Le gagnant, annoncé vendredi, montre une mouche face à la caméra avec un champignon parasite s’étendant de son corps sur des tiges. Un de les juges l’ont décrit comme “comme quelque chose de science-fiction.”

Le concours d’images vise à mettre en lumière des vues sauvages et merveilleuses du monde naturel. Les participants sont tous affiliés à des institutions de recherche. Le meilleur finisseur vient du biologiste de l’évolution Roberto Garcia-Roa de l’Université de Valence, en Espagne. Garcia-Roa a pris la photo dans une jungle au Pérou.

Le champignon était un condamnation à mort pour la mouche.

“L’image représente une conquête qui a été façonnée par des milliers d’années d’évolution”, a déclaré Garcia-Roa dans un communiqué. “Les spores du champignon dit “zombie” ont infiltré l’exosquelette et l’esprit de la mouche et l’ont obligée à migrer vers un endroit plus favorable à la croissance du champignon. Les fructifications ont alors éclaté du corps de la mouche et vont être largué afin d’infecter plus de victimes.”

Alwin Hardenbol



La revue a sélectionné des gagnants et des finalistes dans les catégories Relations dans la nature, Biodiversité menacée, Vie en gros plan et Recherche en action. Toutes les images valent le détour. Ils dépeignent un large éventail de sujets, du moment éthéré où un jaseur mange une baie à un chercheur entouré de milliers de rainettes.

Cue Marine



Le concours vise également à sensibiliser aux impacts humains sur le monde naturel. Les juges ont évalué les histoires scientifiques derrière les images tout autant que la composition et l’attrait visuel. L’une des photos les plus remarquables montre l’estomac d’un oiseau de mer rempli de déchets plastiques. Ce n’est pas beau, mais c’est significatif pour l’histoire qu’il raconte de l’empiètement humain sur la faune vulnérable.