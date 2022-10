Une mosquée de la région de Toronto s’exprime après que de “fausses connexions” avec l’Iran ont conduit au vandalisme et à des alertes à la bombe

Une mosquée de la région de Toronto s’exprime après avoir déclaré que de “faux liens” ont été établis entre elle et le gouvernement iranien, affirmant qu’elle a été vandalisée et fait face à des menaces d’attentat à la bombe et d’agression.

Jeudi, le Centre islamique Imam Mahdi de Thornhill, en Ontario, a tenu une conférence de presse avec le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM), condamnant ce qu’il a décrit comme “l’islamophobie violente et vile” dirigée contre lui.

S’exprimant lors de la conférence de presse, Nadia Hasan, directrice des opérations du NCCM, a décrit “une série d’événements troublants”, affirmant que la mosquée et la communauté musulmane au sens large ont été mises à l’honneur pour toutes les mauvaises raisons.

“Les voix et les forces islamophobes ont passé beaucoup de temps à présenter à tort le Centre islamique Mahdi comme une entité terroriste, une organisation anti-femmes ou un agent du gouvernement iranien”, a déclaré Hasan.

Nadia Hasan, chef de l’exploitation du Conseil national des musulmans canadiens, a déclaré qu’une «série d’événements troublants» s’est déroulée à la mosquée de Thornhill, en Ontario. La communauté musulmane a été mise sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons, dit-elle. (Soumis par Nadia Hasan)

“Pas du tout politiquement impliqué”: membre

Nayereh Akbarzadeh, membre du centre, a déclaré : « Nous n’avons aucune affiliation avec aucun gouvernement et aucun parti politique, mais nous sommes toujours ciblés.

Akbarzadeh a déclaré que, sur la base de la constitution de la mosquée, elle s’engage à “ne pas être impliquée politiquement”.

Bien que les musulmans aient récemment célébré l’anniversaire du prophète Mahomet, peu de fidèles se sont montrés inquiets pour la cérémonie, a déclaré Akbarzadeh. De nombreux membres de la mosquée sont plus âgés et craignent de ne pas pouvoir courir si la mosquée était attaquée, a-t-elle déclaré.

Nayereh Akbarzadeh est membre du Centre islamique Imam Mahdi à Thornhill, en Ontario. (Radio-Canada)

Selon Hasan, le centre est “ciblé” depuis quelques semaines maintenant. Les attaques ont commencé à l’époque des troubles ont éclaté en Iran après la mort d’une femme le 13 septembre alors qu’elle était détenue par la police des mœurs du régime. Mahsa Amini, 22 ans, avait été arrêtée pour avoir prétendument violé la loi iranienne sur le hijab.

Hasan a fourni les exemples suivants de “l’islamophobie violente et vile récemment dirigée contre le centre”, qui, selon elle, a été établie par des musulmans irano-canadiens en 2004.

L’expression “mort aux prêtres” a été peinte à la bombe sur ses murs.

Quelqu’un a dit qu'”il est obligatoire de bombarder la mosquée”.

Quelqu’un a menacé de contracter délibérément le COVID-19 et de cracher sur les fidèles.

“Cela a été dévastateur à voir”, a déclaré Hasan.

Elle a ajouté que le centre a une grande et paisible congrégation qui contribue au tissu social de la communauté de Thornhill, y compris de nombreux enfants et personnes âgées qui font partie des membres.

Graffitis “motivés par la haine”

Dans un communiqué de presse jeudi après-midi, la police régionale de York (YRP) a déclaré que les enquêteurs recherchaient un suspect et des témoins après des informations faisant état de « graffitis motivés par la haine » trouvés au centre islamique Imam Mahdi.

La police a déclaré qu’un suspect s’était rendu au centre vers 23h45 le 13 octobre et avait peint à la bombe trois zones de la mosquée avec un “langage désobligeant et anti-iranien”, écrit en persan, visant le gouvernement iranien.

La police a donné la description suivante du suspect :.

Environ cinq pieds et 10 pouces de hauteur.

Carrosserie fine à moyenne.

Visage couvert, éventuellement avec un bandana.

Porter une veste courte, une casquette de baseball, un jean et des chaussures de couleur claire.

La police a déclaré que les enquêteurs sollicitaient l’aide de la communauté pour identifier le suspect et demandaient à tout témoin, à toute personne disposant d’informations ou de séquences de vidéosurveillance dans cette zone, de se manifester.

Une image de caméra de sécurité d’un homme recherché par la police régionale de York en lien avec des graffitis motivés par la haine peints à la bombe sur une mosquée à Markham. (Police régionale de York)

Const. Amy Boudreau, responsable des relations avec les médias du YRP, a déclaré qu’il est malheureux qu’un événement mondial se produise, les communautés locales sont affectées.

Elle a averti que “tout type de crime motivé par la haine ou visant tout type de groupe” fera l’objet d’une enquête.

“Il y a des gens dans la communauté qui sont grandement touchés lorsqu’ils sont ciblés, qu’il s’agisse de vandalisme, de discours de haine ou de tout ce genre de choses”, a déclaré Boudreau.

“Cela a un impact très large sur notre communauté et cela ne sera pas toléré dans notre région.”

Akbarzadeh a déclaré que des comportements similaires à ce qui s’est passé à la mosquée pourraient être compréhensibles pour les Iraniens qui “vivent sous la corruption, les sanctions et l’oppression”.

Mais elle a dit, « ici au Canada… nous avons la capacité de simplement nous éduquer pour être en mesure d’avoir un dialogue pacifique et d’enseigner honnêtement à nos enfants à quoi ressemblera la vraie justice.

“Cela n’arrivera pas si nous ne nous éduquons pas, nous et nos enfants, à être tolérants”, a ajouté Akbarzadeh.

Des incidents non isolés, selon un groupe national musulman

Pendant ce temps, Hasan a déclaré que les attaques ne sont pas des incidents isolés.

“À Richmond Hill, le député Majid Jowhari a également été qualifié de terroriste. Certains ont qualifié les agents du service de police musulman de Toronto de terroristes.”

CBC News a rapporté plus tôt que Jowhari avait déjà été accusé d’avoir travaillé avec le gouvernement iranien et d’avoir accepté de l’argent du gouvernement iranien – des affirmations qu’il a qualifiées de “fausses et sans fondement”.

“Il y a également eu des rassemblements haineux devant les mosquées en Colombie-Britannique, et les étudiants musulmans sur le campus sont harcelés et menacés”, a déclaré Hasan.

Hasan a également déclaré que les recherches effectuées par le NCCM montrent plus de 1 000 messages haineux en ligne dirigés contre les musulmans au Canada au cours des deux dernières semaines.

“Ces menaces et actions dégoûtantes n’ont pas leur place au Canada”, a déclaré Hasan. “Une communauté et une religion entières ne devraient pas être diabolisées de cette manière en raison des actions de certaines personnes à travers le monde.”