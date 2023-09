Une mort subite fait suite au « One Chip Challenge »

WORCESTER, Massachusetts –

Une école de Worcester, dans le Massachusetts, pleure la mort subite d’un de ses élèves.

La police a déclaré que Harris Wolobah, un élève de 14e année âgé de 14 ans à la Doherty Memorial High School, est décédé le jour même où il a participé à la tendance virale des médias sociaux connue sous le nom de « One Chip Challenge ».

Ce défi, lancé par la marque Paqui en 2016, consiste à manger ce qui est considéré comme l’une des chips tortilla les plus épicées au monde. Les chips Paqui sont fabriquées par Amplify Snack Brands, Inc., une filiale de The Hershey Company.

Les enquêteurs ont déclaré qu’il semble que Wolobah ait mangé la puce vendredi et soit décédé plus tard dans la journée. Les autorités ont déclaré qu’il n’était pas clair si la nourriture avait contribué à sa mort.

La famille de Wolobah a déclaré qu’il était à l’école lorsqu’il a mangé la chips et qu’il s’est rendu à l’infirmerie avant de rentrer chez lui.

La famille a déclaré que Wolobah s’était évanoui peu après son arrivée chez lui. Les premiers intervenants ont été appelés au domicile et l’ont transporté d’urgence dans un hôpital local, où il est finalement décédé.

« En tant que mère et éducatrice, je ne peux pas imaginer à quel point cela est dur pour sa famille, ses amis et ses enseignants. Mon cœur va à tous ceux qui l’ont connu et aimé », a déclaré Rachel Monarrez, surintendante des écoles publiques de Worcester, dans un communiqué.

« C’était le genre d’enfant qui travaillait très dur », a déclaré Douglas Hill, l’entraîneur de basket-ball de Wolobah pour l’équipe de l’église St. Bernard. « Je compatis pour la famille. Je compatis pour lui, et c’est juste une de ces situations où ce n’est pas de sa faute. »

Un avertissement sur le site Web de Paqui indique que les personnes qui participent au One Chip Challenge doivent consulter un médecin si elles éprouvent des difficultés respiratoires, des évanouissements ou des nausées prolongées.

Le Dr Lauren Rice, chef du service de médecine d’urgence pédiatrique au Tufts Medical Center, a déclaré que lorsqu’une personne ingère quelque chose d’aussi épicé, cela peut provoquer des effets secondaires allant de brûlures dans la bouche ou les lèvres à des problèmes cardiaques.

« Parfois, nous voyons des gens souffrir de beaucoup de douleurs thoraciques ou ressentir également des palpitations », a déclaré Rice.

NewsCenter 5 a contacté Paqui au sujet de l’incident, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Le bureau du médecin légiste en chef s’efforce actuellement de déterminer la cause du décès de Wolobah.

Le district travaille avec l’école pour offrir un soutien en cas de deuil aux élèves et au personnel qui ont connu Wolobah.