« Une mort lente » : les Haïtiens font face à une crise croissante

Après trois ans sans cas, le choléra se propage dans les quartiers les plus pauvres d’Haïti alors qu’ils luttent pour l’accès à l’eau potable. Dans le même temps, près de cinq millions d’Haïtiens sont confrontés à une faim aiguë. Les gangs se sont emparés de la majorité de la capitale d’Haïti, un terminal de carburant critique, et la politique du pays reste instable après l’assassinat du président en juillet de l’année dernière. Ce sont ces crises qui s’aggravent qui ont conduit le gouvernement actuel impopulaire à appeler à une intervention internationale des États-Unis, du Canada et de l’ONU – une décision controversée dans un pays avec une longue histoire d’ingérence étrangère. Aujourd’hui, sur Front Burner, le journaliste haïtien indépendant Harold Isaac explique comment les citoyens endurent une nouvelle situation désespérée et pourquoi ils commencent à se sentir seuls.